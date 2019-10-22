Türk Telekom'un konuğu Dinamo Sassari!

Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.

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