Son Dakika Haberleri: Türk Telekom'un konuğu Dinamo Sassari!
Son Dakika Spor Türk Telekom'un konuğu Dinamo Sassari!

Türk Telekom'un konuğu Dinamo Sassari!

19 dakika önce

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.30'da başlayacak.

Türk Telekom'un konuğu Dinamo Sassari!, System.String[]

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Başkent ekibi, gruptaki ilk maçında konuk olduğu İsrail temsilcisi UNET Holon'u 82-79 yenmişti. Dinamo Sassari ise Litvanya ekibi Lietkabelis'i sahasında 79-78 mağlup etmişti.


Dinamo Sassari, İsrail, Ankara, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
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