Türk Tiyatrosunun Usta İsimlerinden Haldun Dormen Hayatını Kaybetti

TÜRK Tiyatrosunun önemli isimlerinden sanatçı Haldun Dormen (97) hayatını kaybetti. Dormen, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tiyatro, Oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen (97), kısa süre önce geçirdiği enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 21 Ocak'ta hayatını kaybetti. Dormen için bugün Harbiye Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Öte yandan Devlet sanatçısı unvanına da sahip olan Haldun Dormen, bu yıl sanat hayatının 72'nci yılını kutluyordu. Dormen, 1990'lı yıllarda Hacettepe Üniversitesi tarafından Onursal Bilim Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, birçok önemli festivalde de onur ödüllerine layık görülmüştü. 97 yaşında hayatını kaybeden Haldun Dormen Teşvikiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Valisi Davut Gül, Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Dormen'in sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri oğlu Ömer Dormen, gelini Ayşe Arman ve torunları kabul etti. Dormen'in cenazesi Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi.

'BİZ KAYBETTİK'

Oyuncu Halit Ergenç, "Biz kaybettik. O yaşadığı süre boyunca, uyanık olduğu her an da yapmak istediği her şeyi yaptı. Çok insana dokundu. Hem ülkemiz tiyatrosu için hem de pek çok insan için gerçekten yaşayabilmesi, hayatını gerçekleştirebilmesi için çok büyük bir kaynaktı. Dediğim gibi, yani o sonuçta yaşadığı her saniyeyi çok iyi değerlendirmiş bir insandı. Biz şimdi dönüp kendi hayatımıza bakacağız; neyi ne kadar yapabiliyoruz, neyi ne kadar gerçekleştirebiliyoruz. Allah rahmet eylesin" dedi.

'TÖREN HALDUN HOCA'NIN VEDA OYUNUNUN PROVASIYDI'

Oyuncu Engin Yüksel, "Bugün sabah 10: 30'da işte hep vardır ya, 'provaya zamanında gidelim' Bugün 10: 30'daki tören aslında Haldun Hoca'nın veda oyununun provasıydı. Teşvikiye Camii genel provaydı, şu anda Edirnekapı Şehitliği'nde oyunu başlayacak. Ama o hiçbir zaman ayrılmayacak ya. Ben onun gittiğine inanmıyorum. O mutlaka bir yerlerden bizi izlemeye, bize yol göstermeye devam edecek" diye konuştu.

'AYNI KULİSİ PAYLAŞTIM, ÖĞRENCİLİĞİNİ YAPTIM'

Oyuncu Gürkan Uygun, "Şanslı nesillerdenim. Kendi adıma Haldun Bey'i, Haldun Hoca'yı, Haldun Ağabey'i tanıma fırsatına, onunla çalışma fırsatına, şansına sahip oldum. Aynı kulisi paylaştım, öğrenciliğini yaptım. Çok şükür her şeyini gördüm. 33 yıldır tanıyordum, ilk defa canımı bu kadar yaktı. Onun dışında her zaman bize cesaret verdi, her zaman bize örnek oldu. Her zaman kibardı, her zaman zarifti" ifadelerini kullandı.