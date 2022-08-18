SCHENGEN KRİZİ YURT DIŞI TURLARINI VURDU

Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girişte yaşadığı vize başvurularına peş peşe olumsuz yanıt verilmesi nedeniyle yurt dışı turlarda da peş peşe iptaller başladı. I.C.T seyahat acentesinden Alper Dağdeviren, geçen ay 40'a yakın turun iptal edildiğini, 1500 kişinin mağdur olduğunu söyledi. Pronto Tur'dan Hasan Yetik ise "Konsolosluklar randevuları geç veriyor. Vize retlerinde artış oldu. Hala mağduriyet yaşayan yolcularımız var. 1 aydan fazla içeride olan pasaportlarımız çıkmıyor. Önceden 100 kişide 2 vize reddi çıkardı şimdi 20-30 oluyor. 40 kişilik tur planlıyoruz 5-6 kişi vize alamıyor" dedi.

ÖN YARGI VAR

Aşırı yoğunluk nedeniyle konsoloslukların randevuları çok ileri attığını dile getiriter I.C.T şirketinden Alper Dağdeviren, "Türklere karşı bir ön yargı var ama evraklarınız düzgün olursa daha önceden bir kez bile yurt dışına çıkmışsanız işleriniz daha kolay halloluyor. Konsolosluklar pandemiden önce 3 veya 7 gün sonrasına hatta bazen 1 gün içinde çok rahat bir şekilde randevu veriyordu. Ama bugün başvursanız 1 ay sonraya ancak randevu veriyorlar. Bu durum turları kötü etkiliyor. Vize alınamayınca turlar iptal ediliyor. Geçen ay 1.500 kişinin katılacağı 40'a yakın tur iptal edildi. İtalya, Avusturya, Çekya, İspanya gibi ülkelere vize reddinde öne çıkıyor" dedi.

VİZE ÜCRETLERİNDE İADE YOK

Acentaların zarar ettiğini belirten Dağdeviren, "1.500 kişilik turların iptal edildiğini düşünürsek acentaların 200-300 bin Euro zararı oluyor. Konsolosluklar belgeleri değerlendirdikten sonra olumlu ya da olumsuz bir karar veriyor. Olumsuz karar verilen vizeler için kişilere para iadesi yapmıyorlar. Şu anda vize başvurularında 140- 150 Euro isteniyor. Biz seyahat koruma poliçesi yapıyoruz kişiler vize reddi aldığı zaman ret kağıdıyla beraber sigortaya başvurursanız yüzde 80 oranında geri iade alıyorsunuz. Tur programı düzenlemeye çekinir hale geldik ama yapmak da zorundayız. 1 tur 40-45 kişiden oluşuyor bin 500 kişi dersek bu 40-50 turun iptaline tekabül ediyor. Ciddi bir rakam ve bizi olumsuz etkiliyor. Zaten pandemi vardı uçuş olmadı. Tam toparlama sürecine geçtik bu seferde randevuya takıldık Konsolosluklardaki yoğunluk 1 buçuk ay kadar sürecektir. Sonra ekim gibi normale döneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"40 KİŞİLİK TUR PLANLIYORUZ 5-6 KİŞİ VİZE ALAMIYOR"

Pronto Tur'dan Hasan Yetik, konsoloslukların randevuları geç verdiğini, vize retlerinde artış olduğunu söylüyor. 1 aydan fazla içeride olan pasaportların çıkmadığını belirten Hasan Yetik yaşadıkları sıkıntıları anlattı şöyle anlattı:

"Önceden 100 kişide 2 vize reddi çıkardı şimdi 20-30 oluyor. 40 kişilik tur planlıyoruz 5-6 kişi vize alamıyor yine o geziyi yapıyoruz ama biz zarar ediyoruz. Artık direk konsoloslarla muhatap olamıyoruz aracı kurumlar iletişime geçiyoruz. İtalya, Almanya gibi ülkeler randevuyu geç tarihe veriyor ve vize sıkıntısı yaşanıyor. Eskiden 3 gün sonra randevu alırdık 1 hafta sonra vize çıkardı. Yolculara 1 ay sonrasına bile plan yapın diyemiyoruz. Süreç uzadı ve vizenin çıkacağına dair garanti de yok."

"DOKTORA VİZE VERMEDİLER"

Vize reddindeki artışların yüzde 25'leri bulduğunu aktaran Yetik, "Örneğin yakın zamanda Macaristan'a tur düzenliyoruz doktor bir hanımefendi var o da katılacaktı ama konsolosluk vize vermedi. Sürekli yurt dışına da çıkan birisi evraklarını inandırıcı bulmamışlar. İnandırıcı olması için hangi mesleği yapması gerekiyor anlamadık. Pandemiden sonra böyle mağduriyetleri sık yaşamaya başladık. Bazı aracı kurumlar var randevu ücreti alıyor sizin o gün başınıza bir şey geliyor gidemiyorsunuz o ücreti de iade etmiyor. Randevu ücreti sabit 40 Euro, bunu iade etmiyorlar. Tüketici hakem heyetine gidip bu ücreti geri alanlar oluyor. Artık yolcuların programlarını 3-4 ay öncesinden yapması lazım." dedi.

10 BİN YOLCU VİZE NEDENİYLE AVRUPA'YA GİDEMEDİ

Yolcu sayısı azalsa bile turu iptal etmediklerini anlatan Travel Zone'dan Barış Öztürk, "Yolcu vize sorunu yaşadığında günün sonunda bu acentayı da etkiliyor. 40 kişilik turdan 5 yolcu vize alamazsa tur iptal olabilir. Sadece biz değil bütün acentalar en az mağduriyetin yaşanması için ya tur iptal edip ücreti iade etmeyi tercih ediyoruz ya da zarara katlanarak kişi sayısı düşse bile turu yapıyoruz. Vize mağduriyetinin en çok yaşandığı ülkeler İtalya, İspanya, Fransa. Yaz aylarında 10 bin yolcu vize sıkıntısı nedeniyle Avrupa'ya gidemediğini düşünüyorum. Hala vize başvuruları yoğun bir şekilde yapılıyor. Vizesi olmayanlar yurt dışı planını çok daha fazla erkenden yapmalılar" dedi.

VİZE REDDİNDEN SONRAKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Yolcuların itiraz hakkı olduğuna değinen Öztürk, "Yolcular vize reddi yediğinde konsolosluktan neden olduğuna dair yazılı beyan alabilir, bu yasal hakkıdır. Dokümanlarda bir sıkıntı varsa kişiler bunu düzeltip tekrar başvurabilir. Fakat vize ücreti yanar tekrar başvurduğuna yine vize ücreti öder" diye konuştu.

YUNAN ADALARINA TATİLE GİTMEK İSTEYEN TURİZMCİYE VİZE VERMEDİLER

29 yaşındaki turizmci Seda Yıldırım, tatilde Yunan adalarına gemiyle gitmek için vize başvurusunda bulundu. Ancak Yunanistan konsolosluğu Yıldırım'a vize vermedi. Başvuru sürecini anlatan Yıldırım, "150 Euro vize ücreti vardı, 14.15'teydi randevumuz bizi 15.00 gibi aldılar. Parmak izi alma gibi süreçler de biraz sancılı geçti. 1 hafta sonra olumsuz sonuç geldi. Ülkeye geri döneceğime inanmamışlar. Oysaki küçük bir gezi yapmak istemiştik. Zaten işim bu ama vize alamadım. Özel bir soru sormadılar nereye gideceğimi ve hangi tarih aralığında kalacağımı sordular. Vize vermeyeceklerini beklemiyordum. Amacım sadece gidip gezmekti. Vize ücretim yandı, ikinci başvuru imkanım var ama yine ücret isteniyor. İtiraz edeceğim ama yeniden vize başvurusu yapmayacağım" diye konuştu.