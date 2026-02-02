Türk ve ABD İş Dünyası Buluştu - Son Dakika
Ekonomi

Türk ve ABD İş Dünyası Buluştu

Türk ve ABD İş Dünyası Buluştu
02.02.2026 17:39
SelectUSA Programı kapsamında Türk iş insanları ve ABD heyeti yatırım fırsatlarını görüştü.

AMERİKA Birleşik Devletleri'ne doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan SelectUSA Programı kapsamında Türkiye'ye gelen üst düzey heyet, ilk temaslarının ardından Türk Amerikan İşadamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) ev sahipliğinde bir araya geldi.

Taksim'deki bir otelde gerçekleştirilen programda Türk iş insanları ve SelectUSA heyeti buluştu. Program; TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu'nun yanı sıra İş Geliştirme Direktörü Henry Gaston, Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Kurumu Başkanı ve CEO'su Karl Heck katıldı. Programda ayrıca TABA-AmCham yönetim kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri, temsilciler ile komite başkanları ve üyeleri yer aldı.

Toplantı kapsamında; ABD yatırım ortamı, eyalet ve bölgesel teşvik mekanizmaları, şirket kuruluş süreçleri ile ileri üretim, teknoloji, lojistik ve dağıtım sektörlerindeki güncel yatırım fırsatları ele alındı. Katılımcılar, SelectUSA heyetiyle doğrudan temas kurarak yatırım olanaklarına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

SANLI: TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİKLERİNDE SOMUT YATIRIMLAR DÖNEMİ

Programın açılış konuşmasını yapan TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, SelectUSA heyetini İstanbul'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu buluşmanın Türk iş dünyasının ABD'deki yatırım fırsatlarını daha yakından tanıması ve somut iş birlikleri geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bir perspektifle ele alınması gerektiğini belirten Sanlı, ABD pazarına yatırım yapmayı planlayan Türk iş insanlarını SelectUSA Programı üzerinden aktif şekilde harekete geçmeye davet etti.

Küresel ekonomide öngörülebilirlik, güven ve sürdürülebilir iş birliklerinin belirleyici hale geldiğini ifade eden Sanlı, TABA-AmCham'in 1987 yılından bu yana iki ülke arasında güçlü bir köprü görevi üstlendiğini hatırlatarak, bu tür temasların hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti. Sanlı ayrıca, sürece sağladıkları katkılar dolayısıyla Henry Gaston ve Karl Heck'e teşekkür ederken, koordinasyondaki rolleri nedeniyle Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ve Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu'na da özel olarak teşekkür etti.

DERİNKÖK: SELECTUSA, TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİK BİR REHBER

TABA-AmCham Başkan Yardımcısı Eren Derinkök ise SelectUSA Programı'nın Türk yatırımcılar için stratejik bir rehber niteliği taşıdığını belirterek, TABA-AmCham'in somut, sürdürülebilir ve tabana yayılan yatırım süreçlerini desteklemeyi sürdürdüğünü ifade etti. Derinkök, özellikle orta ölçekli Türk firmaları için ABD pazarına erişimde SelectUSA'nın önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

BABÜROĞLU: GÜVENE DAYALI İŞ BİRLİĞİNİN SOMUT GÖSTERGESİ

Toplantıya ABD'den telekonferans yoluyla katılan TABA-AmCham Washington DC Temsilcisi Soner Babüroğlu da SelectUSA heyetinin Türkiye programına TABA-AmCham ev sahipliğinde başlamasının, iki ülke iş dünyası arasında tesis edilen güvene dayalı ilişkilerin somut bir göstergesi olduğunu anlattı. Babüroğlu, teknoloji temelli çözümler ve hızlı iletişim altyapılarının Türkiye-ABD ticari ilişkilerine sürdürülebilir bir ivme kazandırdığını ifade etti.

HECK: TÜRK YATIRIMCILAR İÇİN ABD'DE ÖLÇEKLENEBİLİR VE GÜVENLİ ALANLAR VAR

Ekonomik Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri Kurumu Başkanı ve CEO'su Karl Heck, ABD'de özellikle küçük ve orta ölçekli şehirlerin sunduğu öngörülebilir maliyetler, güçlü altyapı, nitelikli iş gücü ve uzun vadeli teşvik paketleriyle yabancı yatırımcılar için elverişli bir ekosistem sağladığını belirtti. Heck, Türk şirketlerinin üretim, lojistik ve teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda bu şehirlerde hızlı biçimde ölçeklenebileceğini söyledi.

GASTON: ENERJİ, SAVUNMA VE LOJİSTİKTE UZUN VADELİ İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

Henry Gaston, TABA-AmCham'e ev sahipliği için teşekkür ederek; enerji, savunma, lojistik ve bilgi temelli sektörlerde uzun vadeli iş birliklerine açık olduklarını ifade etti. AmCham ağı üzerinden kurulan temasların ve ABD enerji sektörüne yönelik artan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

TÜRK MUTFAĞI EŞLİĞİNDE KURUMSAL NETWORKİNG

Toplantı, Türk mutfağının seçkin lezzetleri ve geleneksel Türk kahvesi eşliğinde gerçekleşirken; program sonunda SelectUSA heyeti temsilcilerine TABA-AmCham Kurumsal Tabağı ve özel hediyeler takdim edildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi, B2B görüşmeler ve networking oturumlarıyla sona erdi.

Kaynak: DHA

İş Dünyası, Türk İş, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Türk ve ABD İş Dünyası Buluştu - Son Dakika

