Türk ve Avrupalı müzisyenler AB ile Karma Parlamento Toplantısı onuruna konser verdi - Son Dakika
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Türk ve Avrupalı müzisyenler AB ile Karma Parlamento Toplantısı onuruna konser verdi

16.03.2022 22:51
Türk ve Avrupalı müzisyenler AB ile Karma Parlamento Toplantısı onuruna konser verdi

Türk ve Avrupalı müzisyenler, yarın başlayacak Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı onuruna, Türk ezgilerinin yer aldığı müzik dinletisi düzenledi.

Türk ve Avrupalı müzisyenler, yarın başlayacak Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Toplantısı onuruna, Türk ezgilerinin yer aldığı müzik dinletisi düzenledi.

Brüksel Yunus Emre Enstitüsünün öncülüğünde Belçika'da yaşayan Türk ve Avrupalı müzisyenlerden oluşan "Brüksel Uluslararası Dostluk Orkestrası", KPK'nin 79'uncu Toplantısı vesilesiyle Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde konser verdi.

Prof. Dr. Aygül Günaltay Weyler'in koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği ve Mind Hub isimli Brüksel merkezli sivil toplum kuruluşu tarafından desteklenen orkestranın ilk konseri niteliğindeki etkinlik, Türkiye'nin AB İletişim Stratejisi kapsamında, Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay'ın ev sahipliğinde düzenlendi.

Konsere, KPK nedeniyle Brüksel'de bulunan KPK Eşbaşkanı İsmail Emrah Karayel ve KPK TBMM kanadı üyesi milletvekilleri, KPK Avrupa Parlamentosu (AP) kanadı üyeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, AB kurumları, medya ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Koordinatör Günaltay Weyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brüksel merkezli orkestranın Türk ve yabancılardan oluştuğunu belirterek isminin bu nedenle "dostluk" orkestrası olduğuna dikkati çekti.

Weyler, son 6 aydır haftalık provalarla özveriyle ilk konserlerine hazırlandıklarını kaydetti.

Orkestrada kontrbas çalan Marteen Weyler de Türkçe "Merhaba" diyerek orkestranın Belçikalı üyesi olduğunu, konsere eğlenceli ve sık provalarla hazırlandıklarını, bu oluşumun parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üç yıl aradan sonra KPK toplantısı

Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Bozay, açılış konuşmasında, üç yıl aradan sonra KPK üyelerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı da Brüksel Uluslararası Dostluk Orkestrası'nın çalışmalarını Türkiye'nin AB İletişim Stratejisi kapsamında desteklediklerini, AB'nin yalnızca siyaset ve ekonomiden ibaret olmadığını vurguladı ve bu nedenle Türkiye'nin kültür ve sanat boyutuna da yatırım yapmayı seçtiğini kaydetti.

KPK Eşbaşkanı Karayel de Brüksel Uluslararası Dostluk Orkestrası'nın ilk konserinin, KPK kapsamında düzenlenmesi dolayısıyla memnuniyet duyduğunu, KPK toplantısının verimli geçerek Türkiye'nin üyelik hedefine olumlu katkı yapmasını umduğunu ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş adına söz alan Bekir Buğra Aydın, gelecek dönemde Enstitü'nün AB Başkenti Brüksel'de, orkestranın daha da büyüyerek sürdürülebilir olmasının sağlanmasını hedeflediğini, böylece, müziğin birleştirici gücüyle farklı kültürlerin kaynaşmasına da vesile olduklarını söyledi.

Mind Hub Başkan Yardımcısı Işıl Ergeç de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalardan sonra Brüksel Uluslararası Dostluk Orkestrası, Aşık Veysel ve Yunus Emre'nin eserlerini de içeren konser verdi.

En son 19 Aralık 2018'de Ankara'da 78'incisi yapılan KPK toplantısı, TBMM ve AP milletvekillerini 17-18 Mart tarihlerinde Brüksel'deki AP'de bir araya getirecek.

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Avrupa Birliği, Parlamento, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk ve Avrupalı müzisyenler AB ile Karma Parlamento Toplantısı onuruna konser verdi - Son Dakika


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