Türk Yardım Derneği Şefkat Eli'den Afrika'da Su Kuyusu Projesi

23 Yeni Su Kuyusunun Açılışı Gerçekleştirildi

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, hayırseverlerden topladığı bağışlarla Afrika'da yaşanan temiz su sorunlarına derman olmaya devam ediyor. Afrika dışında Asya kıtasında da temiz su kaynağı sorunlarının yaşandığı bölgelere yaptığı yardımla dikkat çeken Şefkat Eli Derneği, 23 yeni su kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. 13. Etap Afrika Yardım Faaliyetleri kapsamında açılan 23 yeni su kuyusu ile Afrika halkı temiz su kaynaklarıyla buluştu.

Daha Öncede Birçok Su Kuyusu Projesi Tamamlanmıştı

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, uzun süredir Afrika'da su kuyusu açılışı da dahil olmak üzere bölgeye yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyordu. Çeşitli sağlık hizmetlerinin yanı sıra Afrika'daki çocuklar için geliştirilen hediye, oyuncak ve bisiklet gibi projeler de yine Şefkat Eli Derneği bünyesi altında hayata geçmişti. Son olarak 13. etap kapsamında Afrika'nın farklı bölgelerinde 23 adet yeni su kuyusunun açılışı gerçekleşti.

Projelerin Temel Amacı Afrika'da Temiz ve Kullanılabilir Su Kaynağı Sağlamak

Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, proje ile Afrika'da yaşanan en temel sorunlardan olan temiz ve kullanılabilir su kaynaklarına ulaşım problemine dermen olmayı hedefliyor. Dernek, su kuyusu açılışından önce oldukça titiz çalışmalar gerçekleştirerek, en sağlıklı ve verimli sonuçların alınmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda dernek tarafından hayırseverleri bilgilendirmek amacıyla yapılan açıklamalarda, su kuyularının nasıl ve hangi şartlarla açıldığına ilişkin detaylar paylaşılmıştı. Söz konusu açıklamalarda su kuyusu açma kapsamında derneğin takip ettiği prosedür hayırseverlerin bilgisine sunulmuştu. Afrika'da su kuyusu açma faaliyetleri kapsamında Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, öncelikli olarak analizler gerçekleştirerek temiz su kaynaklarının nerede olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Daha sonra ise çeşitli testler yardımıyla suyun temiz ve kullanılabilir olup olmadığı belirlenerek faaliyetlere başlanıyor.