Türk yemekleri Gabon'da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Gabon'da etkinlik düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabından yola çıkılarak kutlanan hafta kapsamında, Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız verdiği yemekle Türk mutfağını Gabon'da tanıttı.

Gabon Milli Eğitim Bakanı Camelia Ntoutoume-Leclercq'in onur konuğu olarak katıldığı etkinliğe kadın diplomatik misyon şefleri de iştirak etti.

Misafirler kendilerine sunulan "İstanbul Mönüsü"ne ilişkin beğenilerini dile getirdi.

Büyükelçi Kaygısız, bu vesileyle misafirlerine, Türk mutfağı ve bilhassa "İstanbul Mönüsü" hakkında gastronomik ve tarihi arka plan bilgisi vererek Türk mutfağının dünya çapında bir marka olduğunu ve bu konumunun da her geçen yıl kuvvetlendiğini vurguladı.

Etkinlikten ilham alan kadın diplomatlar, gelecek dönemde kendilerinin de ülkelerinin mutfaklarını tanıtmak için benzer programlar düzenleyeceklerini aktardı.

Bakan Leclercq, bu geleneği sürdürmek için katılımcıları Ntoum'da bulunan köyünde düzenlenecek yemek ve dans festivaline davet etti.