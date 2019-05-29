Son Dakika Haberleri: Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak
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Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak

15 dakika önce

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Isparta'da gösteri yapacak.

Türk Yıldızları Isparta'da gösteri yapacak, System.String[]
Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları, Isparta'da gösteri yapacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12-16 Haziran'da düzenleyenecek "Gül Fuarı ve Festivali" etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları gösteri yapacak.
Gösteri öncesinde Türk Yıldızları, belediye ve jandarma ekipleri, Isparta Vali Yardımcısı Hakan Kubalı başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıda, Türk Yıldızları'nın 15 Haziran'da Gökkubbe Fuar Merkezi semalarında gösteri yapması kararlaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Yıldızları ekibi, Isparta semalarında gösteri yapacak olmalarının kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:28 Kaynak: AA
Türk Hava Kuvvetleri, Isparta, Güncel
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