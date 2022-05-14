Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti

14.05.2022 18:37
Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı.

TÜRK Hava Kuvvetleri'ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen gösteri uçuşunu çok sayıda izledi.

Hatay Valiliği, İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Teknik Üniversitesi ve ilçe belediyesinin iş birliği ile organize edilen Türk Yıldızları gösterisi, çevre şehirlerden gelen vatandaşların da katılımıyla yoğun ilgi gördü.Sahil bandında toplanan binlerce vatandaş, Türk Yıldızları'nın gösterisi için yerlerini aldı. İskenderun semalarında nefes kesen bir gösteri sunan pilotlar, birbirinden tehlikeli akrobasi hareketleriyle izleyenlere heyecan ve gurur dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerini izlerken, o anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.


Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti
Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti
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Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı Türk Yıldızları Hatay'da gösteri yaptı

Türk Yıldızları, İskenderun, Hatay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Yıldızları'nın İskenderun'daki gösterisi nefes kesti - Son Dakika
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