Türkçe Yeterlik Sınavının Sonuçları Açıklandı

Başarılı aday sayısı 978, başarı oranı ise yüzde 88 oldu. 35 ülke, 41 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanan sınava 1136 aday katıldı. Sınava en yüksek katılım ise Bakü'de.

Üç oturumda gerçekleştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) 1. oturumunda; okuma, dinleme becerileri, 2. oturumunda; yazma becerisi, 3. oturumunda ise konuşma becerisi ölçüldü. Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verildi.

Türkçenin uluslararası ölçekte standart bir sınava kavuşması ve yurt dışından öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla gerçekleştirilen TYS sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor. Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Başarılı aday sayısı 978, başarı oranı ise yüzde 88

2019 yılının ilk TYS uygulamasında 978 kişi başarılı olurken başarı oranı ise yüzde 88'i buldu. Sınava katılanların yüzde 10,65'i (118 aday) B2, yüzde 54,60'ı (605 aday) C1 ve yüzde 23'ü(255 aday) ise C2 düzeyinde Türkçe Yeterlik Belgesi almaya hak kazandı.

Azerbaycanlılardan Türkiye'deki Üniversitelere yoğun ilgi

Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) katılan ve Türkiye'deki üniversitelere girmeye hak kazanan yabancı öğrenciler TYS'ye yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'de eğitim almak isteyen ve YÖS'te başarılı olan Azerbaycanlı öğrencilerin de TYS'ye ilgisi büyük. Öğrenciler Türkçe Yeterlik Belgesi ile Türkiye'de eğitim görecekleri üniversitelerin Türkçe hazırlık sınıfından muaf olmayı hedefliyor.

17-25 yaş arası gençlerin çoğunlukta olduğu sınava tüm dünyadan yoğun ilgi vardı. 31 ülke, 45 merkezde eş zamanlı uygulanan sınava en yüksek katılım ise Bakü'de oldu. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Bakü'de 536 kişinin katıldığı sınava bu yıl 768 aday katıldı. Bakü'den sonra en yüksek katılımın olduğu ikinci şehir; 88 adayın sınava katıldığı Ankara oldu. Sınava katılımın en yoğun olduğu şehirler ise şöyle devam ediyor; Türkistan, Köln, Gence, Tokyo…