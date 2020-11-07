Turkcell 1,7 milyon depremzedeye 'Acil Durum Paketi' tanımladı - Son Dakika

Turkcell 1,7 milyon depremzedeye 'Acil Durum Paketi' tanımladı

07.11.2020 15:04
Turkcell 1,7 milyon depremzedeye 'Acil Durum Paketi' tanımladı, System.String[]

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgede bulunan müşterilerinin cep telefonları üzerinden 17 milyona yakın arama gerçekleştirdiğini söyledi.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgede bulunan müşterilerinin cep telefonları üzerinden 17 milyona yakın arama gerçekleştirdiğini söyledi. Yaşanan bu artışa karşın şebeke trafiği doğru şekilde yönetildi ve yüzde 100'e yakın çağrı, başarılı olarak gerçekleşti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şirketin 2020 3'üncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını duyurduğu basın toplantısında İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından şebeke trafiğinde yaşanan artışla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Depremden etkilenen bölgedeki yaralı vatandaşlara acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet dileyen Erkan, felaketin ardından bölgedeki iletişimin kesintisiz şekilde sürmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı. Depremin ardından bölgede bulunan 1,7 milyona yakın operatörün müşterisine, acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 'Acil Durum Paketi' tanımlaması yaptıklarını belirten Erkan, çeşitli nedenlerle hatları kapanmış müşterilerin de iletişim kurabilmeleri için hatlarını açtıklarını kaydetti.

Bu tür afet durumlarında telekom sektörü hayati bir rol oynadığına vurgu yapan Erkan, "Şebeke yatırımlarımın ne kadar önemli olduğunu bu depremde bir kez daha net şekilde gördük. Bu bilinçle altyapı yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Depremin ardından normalde yaklaşık 2 milyon 800 bin olan arama sayısı, 16 milyon 700 bin'e ulaşarak standart ses trafiğinin yaklaşık 6 katına ulaştı. Bu artışa karşın şebeke trafiğimizi doğru şekilde yöneterek yüzde 100'e yakın çağrı kurulum başarısıyla hem afetzedelerin hem de arama kurtarma ekiplerinin kesintisiz iletişim kurmalarını sağladık" diye konuştu.

"Personelimiz deprem bölgesinde 7/24 hizmet veriyor"

Deprem anında ve sonrasındaki şebeke trafiğini Maltepe'de bulunan Turkcell Ana Şebeke Operasyon Merkezi ve İzmir Bölge Operasyon Merkezi'nden eş güdümlü olarak yönettiklerini belirten Erkan, "İzmir'deki şebeke trafiğini sokak sokak takip ettiğimiz merkezlerimizde, özel durum afet parametrelerini de dikkate alarak, yoğunluk durumuna göre şebekemizi anlık optimize ettik. Bu sayede şebeke yoğunluğunun daha fazla olduğu noktalarda, ses ve data trafiğinin kesintisiz gerçekleşmesini sağladık" dedi. Depremin hemen ardından arama kurtarma ekiplerine destek amacıyla 7/24 esasına göre görev yapacak 100'e yakın Turkcell personelini bölgeye yönlendirdiklerinin altını çizen Erkan, 12 mobil baz istasyonu ve Acil Durum Müdahale Aracı'nı depremin yoğun yaşandığı yerlere sevk ettiklerini dile getirdi. Erkan yine bu bölgelerde 6 adet mobil şarj istasyonu kurduklarını ifade etti.

"40 bin kişi BiP Acil Durum Butonu'nu kullandı"

Erkan, depremin ardından bazı bölgelerde elektrik kesintisi olmasına karşın bu bölgelere saha ekiplerini yönlendirerek iletişimin kesilmesine izin vermediklerini belirterek, "Böylece, hem arama kurtarma ekiplerimiz kendi aralarında hem de göçük altında kalan vatandaşlarımızla cep telefonları üzerinden iletişim imkanı yakaladı. BiP üzerinden sunduğumuz Acil Durum Butonu da bu depremde müşterilerimiz tarafından kullanıldı. Depremi hisseden BiP kullanıcıları yaklaşık 40 bin kişiye kendi konumlarını tek tuşa basarak iletti. Bu sayede birçok vatandaşımızın hayatının kurtulmasına aracı olduk" dedi.

Kahramanlara özel iletişim paketi

Bölgede arama kurtarma çalışmaları için büyük özveriyle çalışan kurtarma ekiplerinden ülke olarak büyük gurur duyduklarını dile getiren Erkan, " Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelerek gece gündüz çalışan kurtarma ekiplerine, depremden saatler sonra enkazdan çıkardıkları Elif'ler, Ayda'lar ve kurtardıkları tüm canlarımız için ne kadar teşekkür etsek az. Her biri isimsiz kahramanlardan oluşan bu ekiplerimize küçük de olsa bir destek vermek, onların hem birbirleriyle hem de sevdikleriyle hızlı ve kesintisiz iletişim kurabilmeleri için bu ekiplerden ilham alarak adına 'Kahraman Paket' dediğimiz özel bir iletişim paketi oluşturduk. İzmir'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Turkcell müşterilerine kendi tarifelerine ek olarak ücretsiz 10 bin dakika konuşma, 20 GB internet ve 5 bin SMS paketi tanımladık. Operatör olarak bu zor günlerinde depremden etkilenen İzmirli kardeşlerimize destek olmak için de elimizdeki tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Devletimizin çalışmalarıyla güzel İzmir'imizin yaralarının en kısa sürede sarılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Turkcell 1,7 milyon depremzedeye 'Acil Durum Paketi' tanımladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Murat Erkan, 112 Acil, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turkcell 1,7 milyon depremzedeye 'Acil Durum Paketi' tanımladı - Son Dakika


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