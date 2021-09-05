Üye Girişi
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü - Son Dakika

Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü

05.09.2021 14:36
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü, System.String[]

Turkcell'in bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı.

Turkcell'in  bisiklet yarışlarına yeni bir coşku katan Turkcell GranFondo Serisi'nin son heyecanı İzmir'de yaşandı. Etkinlikte yerli ve yabancı 1500 bisikletsever pedal çevirdi. İzmir Valiliği'nin desteğiyle düzenlenen yarışın engelliler kategorisine de rekor sayıda katılım oldu. Turkcell GranFondo İzmir'de ilk kez görme engelli bisikletçiler, önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle heyecana ortak oldu. Yarış kapsamında gerçekleşen sosyal sorumluluk etkinliklerinde elde edilen gelirler ise KAHEV ve TÜBİSAD iş birlikleriyle orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören ailelerin çocuklarının eğitimleri için bursa dönüştü.

Türkiye'de sporun en büyük destekçisi Turkcell'in, sürdürülebilir çevre için bisiklet kullanımı farkındalığını artırmak ve ülkemizdeki bisiklet kullanımına destek sağlamak için başlattığı Turkcell GranFondo Yol Bisiklet Yarış Serisi'nin yeni heyecanı İzmir'de yaşanırken, 20'den fazla ülkeden 1500 amatör ve profesyonel bisikletsever pedal çevirdi. 57 ve 105 kilometrelik kısa ve uzun iki parkurdan oluşan yarışta, bisiklet tutkunları Konak Meydanı'ndan start alıp, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçti. Katılımcılar, Urla dönüşünün ardından finiş için yeniden Konak Meydanı'nda buluştu. Aynı zamanda rekor sayıda bedensel engelli yarışçının katıldığı Turkcell GranFondo İzmir'de, ilk kez görme engelli bisikletçiler de önde yön göstericinin olduğu tandem bisikletleriyle yarışarak bu heyecana ortak oldu.

PEDALLAR YANGIN VE SEL MAĞDURU ÇOCUKLAR İÇİN DÖNDÜ

Turkcell GranFondo İzmir'de yarış heyecanın yanı sıra etkinlik kapsamında gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleriyle de Turkcell önemli bir farkındalığa imza attı. Yarışta KAHEV iş birliğiyle pedallar, geçen ay yaşanan orman yangınlarında ve sel felaketlerinde maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için döndü. Ayrıca afet bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlandı.

ÖZBAYRAKTAR: "SOSYAL FAYDA ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Turkcell GranFondo Serisi ile hem sporu teşvik ettiklerini hem de toplumsal fayda sağladıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak, sürdürülebilir dünya için çok anlamlı bulduğumuz bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak ve bu konuda sporun birleştiriciliğiyle birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet yarışlarını destekliyoruz. Ayrıca GranFondo yarışlarıyla, ülkemizde bulunan toplam 50 milyon bisikletin kullanıcılarını aktif hale getirerek şehirlerde bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Bu yarışla geçtiğimiz aylarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel afetlerinden zarar gören çocuklarımızın eğitimine de destek oluyoruz. Yarış sayesinde toplanan bağışlar afet bölgelerindeki öğrencilerimize burs imkanı sağlayacak" dedi.

Özbayraktar, "Turkcell GranFondo Serisi ile engelli vatandaşlarımızın hayata eşit katılımını ne kadar desteklediğimizi de bir kez daha göstermek istedik. Ne mutlu ki bugün rekor sayıda engelli bisiklet yarışçımız da bizlerle birlikte bu heyecanı yaşadı. Ülkemizin en güzel şehirlerinden İzmir'de rekor bir katılımla ikinci etabını gerçekleştirdiğimiz GranFondo Serisi'nin yapılmasında desteklerinden dolayı başta İzmir Valiliği olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla bu organizasyona sahip çıkan İzmirlilere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı. Turkcell GranFondo Serisi'nin ilk yarışı haziran ayında İstanbul'da düzenlenmişti.

ELEKTRONİK ATIKLAR DA EĞİTİM BURSUNA DÖNÜŞTÜ

Dünyaca ünlü Granfondo yol bisiklet yarışlarının heyecanını ülkemize taşıyan Turkcell, katılımcıların yarış alanına getirdikleri elektronik atıkların gelirini de eğitim desteğine dönüştürdü. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında ve sel felaketlerinde zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

DEĞİŞİM İÇİN HAREKET

Turkcell, haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, Türkiye'nin insan odaklı ve çevreye duyarlı lider teknoloji şirketi olarak tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirerek etkinliğe farklı bir boyut kazandırmıştı. Bu kapsamda Turkcell, yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM'nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı'nı, "Değişim için harekete geç" mottosuyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya, #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı'ndan start alan Turkcell GranFondo İzmir'de de yine tüm yarışmacılar ve Turkcell bisiklet takımı üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarıştı.


- İzmir
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü
Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet, İzmir, Sel, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı 15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 14:42 Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı 14:12 Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 14:00 Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız 12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı 12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı

Son Dakika Haberleri
15:26 Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız
15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı
15:22 Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı
15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı
15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı         
15:23
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi         
14:08
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel         
10:47
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:30:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkcell GranFondo İzmir'de pedallar eğitim için döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement