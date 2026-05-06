Turkcell, Superbox 5G ile evleri fiber hızına çekiyor

Turkcell, farklı alanlarda attığı adımlarla Türkiye’nin 5G dönüşümüne liderlik etmeyi sürdürüyor. 1 Nisan itibarıyla 81 ilde ‘Turkcell Gücünde 5G’yi hayata geçiren şirket, kullanıcı dostu tak-çalıştır ‘Superbox 5G’ modemle bu deneyimi hanelere de taşıyor. Wi-Fi 7 teknolojisine sahip ‘Superbox 5G’, fiber altyapının henüz ulaşmadığı yerlerde, kablo derdi olmaksızın havadan fiber hızında bağlantı sunuyor.

“Altyapınız olmasa da Superbox 5G ile fiber hız evinizde”

Kullanıcıların 5G’yi hayatın her alanında deneyimlemesine odaklandıklarını belirten Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç şunları söyledi: “1 Nisan’da 5G teknolojisini devreye aldık. Sahip olduğumuz frekanslarla 5G’de çok güçlü bir başlangıç yaptık. Bu hizmeti daha da yaygınlaştırmak amacıyla kullanım ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz. 5G uyumlu cihaz ekosistemini güçlendiriyor, bu teknolojiye erişimi hızla yaygınlaştırıyoruz. 5G artık hayatın her alanını dönüştürmeye başladı. Bu yeni dönemde 5G; sadece mobilde değil, fiber altyapının olmadığı hanelerde de fiber hızında internet için kritik bir çözüm olacak. Mobildeki tartışmasız kalitemizi, Wi-Fi 7 teknolojisine sahip ‘Superbox 5G’ modemle ev interneti alanına da taşıyoruz. ‘Superbox 5G’ ile evlerde kablosuz fiber hızında internet imkânı sunuyoruz. Telefonunda 5G simgesini gören müşterilerimiz, saniyede 1000 Megabit ve üzeri hızlara evlerinde de ulaşabilecek.”

Superbox 5G modemin kolay kullanımıyla öne çıktığını belirten Akgüç, şöyle devam etti: “‘Fiber sokağıma kadar geldi ama apartmana girmedi, alt kat komşuma bağlandı ama bana bağlanmadı’ gibi dertler bitiyor. Tak-çalıştır özelliğiyle öne çıkan ‘Superbox 5G’ modemle, evlerde internet bağlantısı çok daha yüksek hızlara çıkarken gecikme süreleri de minimuma iniyor. Aynı anda çok daha fazla cihaz, internete 5G hızında bağlanabiliyor. Kullanıcılarımız 5G sayesinde yüksek veri yükleme ve indirme hızlarına ulaşabiliyor. Çevrim içi oyunlardan yüksek çözünürlüklü içeriklere, uzaktan eğitimden akıllı ev çözümlerine kadar pek çok alanda 5G deneyimini özgürce yaşayabiliyorlar.”

Superbox ile 5G hem “evinde” hem de “yanında”

Ultra Güçlü Wi-Fi 7 teknolojisi üzerinden hizmet veren ‘Superbox 5G’, farklı kullanım ihtiyaçlarına göre iki ayrı seçenekle sunuluyor. “Superbox 5G Evinde” seçeneği, belirlediği tek bir adreste kullanmak isteyen müşterilere hitap ediyor.

“Superbox 5G Yanında” paketi ise kullanıcılara modemlerini diledikleri yerden kullanma fırsatı sunuyor. Böylece Superbox 5G, fiber altyapı gerektirmeden farklı kullanım ihtiyacına yanıt veren yeni nesil bir internet çözümü olarak konumlanıyor.

‘Superbox 5G’yi ve abonelik hizmetlerini farklı tarife seçenekleriyle ve lansmana özel fiyatlarla Turkcell mağazalarından, turkcell.com.tr’den ve Turkcell Müşteri Hizmetleri aracılığıyla edinmek mümkün.

Teklif Adı Kota Kampanya Dönemi Ücret- Aylık

Superbox 5G Evinde 500 GB 500 GB 12 Ay Taahhütlü 900 TL

Superbox 5G Evinde 1 TB 1 TB 12 Ay Taahhütlü 1.200 TL

Superbox 5G Evinde 2 TB 2 TB 12 Ay Taahhütlü 1.500 TL

*31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli fiyatlardır.