"Türki Lala" ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret - Son Dakika

"Türki Lala" ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret

22.02.2021 15:03

Türkiye ile Pakistan'ın ortak dizi girişimi "Türki Lala"nın yapımcı ve oyuncuları dizide hayatı anlatılacak Abdurrahman Peşaveri'nin kabrini ziyaret etti.

Türkiye ile Pakistan'ın ortak dizi girişimi "Türki Lala"nın yapımcı ve oyuncuları dizide hayatı anlatılacak Abdurrahman Peşaveri'nin kabrini ziyaret etti.

Türkiye'nin ilk Kabil Büyükelçisi ve Anadolu Ajansının (AA) da ilk muhabirlerinden olan Peşaveri'nin Maçka Şehir Mezarlığı'nda bulunan mezarının başındaki etkinliğe, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, Tekden Film Uygulayıcı Yapımcısı Mustafa Topçu, oyuncu Celal Al, Pakistanlı oyuncu ve yönetmenler Adnan Siddiqui, Humayun Saeed ve Reema Khan'ın yanı sıra Pakistanlı iş insanları Dr. Kashif Ansari ile Dr. Syed Junaid Ali katıldı.

"Abdurrahman Peşaveri, Türk-Pakistan kardeşliğine örnek bir şahsiyet"

Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşaveri'nin 1912'de Balkan Savaşları ve İstiklal Harbi'nde Türk milli mücadelesine katkı yapmak için Pakistan'dan gelen önemli bir isim olduğunu söyledi.

Tekden, "Biz hem onu yad etmek hem de bu konuda yapmak istediğimiz dizi filmin başlangıcını oluşturması için burada onun ruhuna dualar göndermiş oluyoruz. Abdurrahman Peşaveri, gerçekten Türk Pakistan kardeşliğine örnek bir şahsiyettir. Kendisini adeta Türk olarak kabul eden, bu yüzden de Türk-Pakistan kardeşliğini geliştirmek maksadıyla ve bu kardeşliği fiiliyata geçirmek arzusuyla bizim için savaşan bir büyük insan. Daha sonra 1925'te kendisinin komutanı olan Rauf Orbay'a benzediği için şehit edilmiş. Onu saygıyla, hürmetle, minnetle yad ediyoruz. Pakistanlı dostlarımızla ve oyuncularla beraber buraya ziyarete geldik. Allah dualarımızı kabul etsin." şeklinde konuştu.

Oyuncu Celal Al da "Türki Lala" projesinin hem Türkiye hem de Pakistan adına çok özel bir çalışma olduğuna değinerek, "Hafızalarımıza yeniden Abdurrahman Peşaveri'yi kazımaya çalıştıkları bu projede bizi de görmek istediler. Çok güzel bir yola çıkacaklar, Allah muvaffakiyetler versin. Bu yolun en önemli mihenk taşı hazretten destur almak. Çok ince bir düşünce ve ruhla buraya destur almaya geldik." diye konuştu.

Celal Al, Peşaveri'nin hem Osmanlı Devleti'ne hem de Türkiye Cumhuriyeti'ne hayatını adayan müstesna bir şahsiyet olduğuna işaret ederek, böyle bir kahramanlığı anlatan projede yer aldığı için manevi bir heyecan içinde olduğunu dile getirdi.

"Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin çok daha güzel seviyelere geleceğini umut ediyorum"

Dr. Kashif Ansari de ekip arkadaşlarıyla birlikte bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Abdurrahman Peşaveri sadece Müslümanları bir araya getirmek için çalışmamış, aynı zamanda küresel olarak insanlığa hizmet etmiş bir isim. Projeyi Kemal Bey ve ekibiyle bir araya gelerek oluşturduk. İnsanlık adına iyiyi ve güzellikleri anlatacağımız için çok ümitli ve çok müteşekkiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Syed Junaid Ali ise Türkiye ve Pakistan arasındaki tarihsel bağları anlatacak gerçek bir hikayeyi seçmenin ve anlatmanın çok büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Yeni nesillere gerçek tarihi ve tarihi bağlarımızı anlatmak ve onlara ders vermek adına çok büyük bir fırsat. Türkiye'yi ziyaret etmekten ve Türk misafirperverliğinden dolayı çok mutluyum. Bu projeyle Türkiye ve Pakistan ilişkilerinin çok daha güzel seviyelere geleceğini umut ediyorum."

Pakistanlı aktris ve yönetmen Reema Khan ise Türk hükümetine, Tekden Film Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bey ve ekibine misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, "Pakistan ve Türkiye arasında iyi ilişkiler var. Bu projenin bu ilişkilere ve gelecek neslimize çok daha güçlü bir etki yapacağına inanıyorum. Her şeyin en güzel şekilde olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinlik, Abdurrahman Peşaveri'nin kabri başında okunan Kuran-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Türki Lala ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret
Türki Lala ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret
Türki Lala ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret
Türki Lala ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret

Pakistan, Türkiye, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türki Lala' ekibinden Abdurrahman Peşaveri'nin kabrine ziyaret - Son Dakika


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