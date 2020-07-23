Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek - Son Dakika

Türkiye'den Yunanistan'ı çıldırtacak yeni hamle! Füzeler ateşlenecek
Türkiye, 18 Ağustos'ta Antalya Körfezi'nde Meis Adasının hemen doğusunda yer alan bölgede "Füze Atışı Denemeleri" yapılacağının ilan edildiği bir NAVTEX yayınladı. Türkiye böylece, Doğu Akdeniz konusunda kararlığını bir kez daha göstermiş oldu.
Türkiye, 18 Ağustos'ta Meis Adası açıklarında "Füze Atış Denemeleri" yapılacağının ilan edildiği yeni bir NAVTEX yayınlandı.
Türkiye'nin, Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerinde bulunacağını, ilgili makamlarca yayınlanan bir NAVTEX (denizcilik uyarı notu) ile duyurmasının ardından Yunanistan da karşı NAVTEX yayımladı. Atina'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin dün yayınladığı duyuruyu iptal eden ve söz konusu durumu görmezden gelmeye devam eden bir NAVTEX yayımladı" denildi.
TÜRKİYE YENİ BİR NAVTEX YAYINLADI
Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye, bugün saat 15.12 itibarıyla yeni bir NAVTEX yayımladı. Söz konusu NAVTEX ilanının gerekçesi olarak ise Antalya Körfezi'nde Meis Adası'nın hemen doğusunda yer alan bölgede Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilecek füze atış testleri gösterildi. NAVTEX'te atış testlerinin, 18 Ağustos tarihinde saat 06:00 ve 15:00 aralığında yapılacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi, Meis ve Rodos arasında kalan bölge için 21 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak kaydıyla NAVTEX mesajı yayınlamış ve duyuruda bu bölgede Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin sismik araştırma yapacağı ifade edilmişti. Bunun üzerine Yunan hükümeti, Türkiye'yi kıta sahanlığına girmek ve egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayıp yeni bir NAVTEX yayınlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 09:52
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