Üye Girişi
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi - Son Dakika

Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi

01.01.2022 00:35

Türkiye genelinde, vatandaşlar 2022 yılına kutlama yaparak girdi. İstanbul Karaköy'de ise vatandaşlar davul ve zurnayla eğlenirken, insanların Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne akın ettiği görüldü.

Türkiye genelinde yılbaşı kutlamaları coşkulu bir şekilde gerçekleşti. İstanbul Karaköy'de vatandaşlar, iki davulcu zurna eşliğinde yeni yıl için sokağa çıktı. Sesi duyan vatandaşlar davul ve zurnanın etraflarına toplanırken, bazı insanlar dans ederek eğlendi, kimiyse cep telefonuna sarılarak, o anları kayda aldı. Eğlenen bazı insanlar davulculara bahşiş vermeyi ihmal etmedi.

Türkiye 2022 yılına 'merhaba' dedi

VATANDAŞLAR İSTİKLAL CADDESİ'NE AKIN ETTİ

Her yılbaşında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar bu yılda adeta akın etti. Yeni yıla dışarıda girmek isteyen vatandaşlar soluğu Taksim ve İstiklal'de alırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, yılbaşını Taksim Meydanı'nda kutlayan vatandaşların ve turistlerin güvenliğinin sağlanması için meydan ve civarında birçok önlem alındı. Getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi.

Atlı birlikler ve zırhlı araçlarda hazır bekletilirken, alana giriş çıkışlarda polis tarafından vatandaşlar didik didik arandı. Meydandaki güvenliği sağlamak için devriye gezen 'Atlı Polisleri' gören vatandaşlar ve turistler cep telefonlarına sarılıp, fotoğraf ve video çekti.

Taksim Meydanı'na girişlerde kurulan uygulama noktasında alana giriş yapan kişiler hem üst aramasından geçirildi, hem de maske, hijyen ve mesafe konusunda uyarıldı. Polis araçlarındaki megafonlarla sürekli olarak maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması konusunda anonslar yaptı.

Türkiye 2022 yılına 'merhaba' dedi

BEŞİKTAŞ'TA YILBAŞI COŞKUSU

Beşiktaş Belediyesi'nin düzenlediği yeni yıl konserine yüzlerce kişi katıldı. Düzenlenen etkinlikte Edis, Ozan Doğulu gibi ünlü isimler sahne aldı.

Türkiye 2022 yılına 'merhaba' dedi

KADIKÖY'DE YENİ YIL KUTLAMALARI

Kadıköy'ün simgesi haline gelen Boğa Heykeli turist ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Bazı vatandaşlar heykelin üzerine çıkıp fotoğraf çekilirken, kimileri ise heykelin çevresinde davul zurna eşliğinde halay çekti.

Polis ekiplerinin yılbaşı kapsamında yoğun güvenlik önlemi aldı. TOMA ve zırhlı polis araçları ise herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı hazır bekletildi.

ERCİYES'TE MEŞALELİ GECE KAYAĞI

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıl kutlaması için Erciyes'i tercih etti. Turistler, Erciyes'te meşalelerle gece kayağı yaptı. Kayak yapanlar, bölgede renkli görüntüler oluşturdu.

Soğuk havada variller içinde yakılan ateşle ısınan kayakseverler, DJ eşliğinde çalan müzikle eğlendi. Yerel sanatçılar da Erciyes'te ziyaretçilere konser verdi.

Türkiye 2022 yılına 'merhaba' dedi

ŞANLIURFA'DA YENİ YILA SIRA GECESİ İLE GİRDİLER

Şanlıurfa'da yeni yıla girmek isteyen vatandaşlar, konuk evlerinde düzenlenen sıra gecesi eşliğinde eğlendi.

Şanlıurfa'da konuk evlerine akın eden vatandaşlar, sıra gecesi ile yeni yıl kutlaması yaptı. Kentte yeni yılı kutlamak isteyenler konuk evlerinde türküler eşliğinde eğlenip çiğ köfte yedi. Davul ve zurna eşliğinde halay çekerek eğlenenler, yeni yılın huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Öte yandan, polis ekipleri ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem aldı.

Türkiye 2022 yılına coşkuyla 'merhaba' dedi
YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, Karaköy, Türkiye, Taksim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor Ümraniye'de çalınan aracının başına 15 bin lira ödül koydu! Hala bulunamıyor         
14:46
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:58:06. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement