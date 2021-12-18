Türkiye, 6 Ülke ile Uzay Çalışmaları Yapıyor" - Son Dakika

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Azerbaycan'da öğrencilerle bir araya geldi. Yıldırım, Bakü temasları kapsamına Hazar Üniversitesi Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFSAM) tarafından düzenlenen "Kozmik Asır ve Türk Dünyası" isimli panelde Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Panele KAFSAM Başkanı ve Hazar Üniversitesi öğretim üyesi Araz Aslanlı, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Telman Nusretoğlu başta olmak üzere öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Panelde konuşan Yıldırım, Türkiye Uzay Ajansı'nın çok yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti:

"Türkiye Uzay Ajansı olarak bu işleri hep beraber yapalım diyoruz. Bazı ülkeler var. Avrupa Birliği'ni tek saymakla birlikte bu 6 ülke uzayda Dünya'nın birinci ligidir. Bu ülkelerle ilişkilerimiz var."

"HİNDİSTAN'LA YAVAŞ GİDİYOR"

"Türkiye ve Türkiye Uzay Ajansı olarak, bir tek Hindistan'la yavaş ilerliyoruz ama diğer 5 ülkeyle çok sıkı ilişkilerimiz var. Onlarla ilişkilerimiz daha çok onlardan bize aktarım şeklinde oluyor bunlar teknoloji ve bir takım destekler şeklinde. Çünkü bizden ilerdeler."

"Mesela Amerika, bunu kendilerine de söylüyorum. Siz her şeyi yapabiliyorsunuz, biz sizin yaptığınız şeyleri yapamıyoruz doğru ama sizin yapmakta olduğunuz bazı sistemleri, bazı unsurları biz de yapabiliriz. Eğer bize bu imkanı verirseniz. Biz de yapalım, biz de bu işin içerisine dahil olmuş olalım. Böylece bir birliktelik oluşur. Birliktelik oluştuğu zaman Dünya barışına da umarım ki hizmet edecektir. Yani sizin ortak işlerinizin, ortak menfaatlerinizin olduğu ülkelerle kolay kolay çatışamıyorsunuz. Yine bunun çok örneklerini görüyoruz tarihte."

"10-15 sene içinde uzayda varlık gösteremeyen ülkeler ve devletler köleleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çünkü ondan sonra bir daha uzay gibi bir ortamda bulunmak, yatırım yapmak şansı kalamayacak. Bugün bile çok hızlı bir şekilde devam ediyor."