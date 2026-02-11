Türkiye Açık Para Golf Turnuvası Antalya\'da

AVRUPA Engelliler Golf Birliği'nin (EDGA) 2026 takviminde yer alan Türkiye Açık Para Golf Turnuvası, 16 yıl aradan sonra Antalya'da düzenlendi.

Serik ilçesindeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde düzenlenen Türkiye Açık Para Golf Turnuvası'na 13 ülkeden 36 oyuncu katıldı. Türkiye'yi turnuvada Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil ediyor. Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, 16 yıl sonra Avrupa Engelliler Golf Birliği'nin turnuvasını Türkiye gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını söyledi. Asan, "13 ülkeden 36 sporcunun yer aldığı bir turnuvanın ikinci ve aynı zamanda final günü. Sayın Başkanımız Yıldırım Demirören, Başkan Vekilimiz Nihat Özdemir ve engelli branşından sorumlu yönetim kurulumuzun tam desteğiyle European Senior Kadınlar ve Erkekler Şampiyonası düzenlendi. Uzun yıllar sonra Turkish Amateur Open'ı, 16 yıl sonra bu turnuvanın tekrarını yapmış olduk. Federasyon olarak mutluyuz. Türkiye'deki engelli golfünü ve engelli golfçü sayısını artırmak için Avrupa Engelliler Golf Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Projelerimiz devam ediyor. Bu sayıyı artırmak üzere çok ciddi çalışmalarımız var. Yönetim kurulumuz da çok ciddi şekilde projeyi destekliyor. Hem Sağlık Bakanlığı hem de Spor Bakanlığı, federasyonumuz ve Avrupa Golf Birliği ile ülkemizdeki turnaya katılacak golfçü sayısını artırmayı hedefliyoruz. 16 yıl sonra bu turnuvayı federasyon faaliyet programımıza aldığımız için çok mutluyuz. Sporcularımızın yanındayız, onlara başarılar diliyoruz. İnşallah bugün turnuvaya katılan iki sporcumuzdan da madalya bekliyoruz" dedi.

Milli sporcu Mehmet Kazan ise "Turnuva EDGA Turkish Open daha doğrusu, 'Bay Mehmet Kazan' yani benim adıma 16 yıl sonra Türkiye'de böyle bir turnuva düzenliyoruz. Yurt dışından gelen misafirler burada hem saha, hem otel, hem güneş; buranın güzelliğini görsünler, yaşasınlar. İyi bir organizasyon. 13 ülkeden 36 sporcu katıldı. Kış olması dolasıyla bir kısım iptaller oldu ancak katılım sayısı çok iyi. Turnuva bundan sonra her yıl devam edecek. Güzel bir turnuva oldu. İnşallah daha güzel turnuvalarda birlikte oluruz" diye konuştu.