İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı'nda, 35 ülkeden yaklaşık 250 marka, son teknolojilerini sergileyecek.

Data Center Expo Eurasia'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa, Asya ve Afrika arasında veri trafiğinin saklanması ve taşınması konusunda kilit öneme sahip olan Türkiye, gelecek günlerde sektör profesyonellerinin buluşmasına ev sahipliği yapacak.

35 ülkeden yaklaşık 250 marka, İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Data Center Expo Eurasia Fuarı'nda son teknolojilerini sergilemeye hazırlanıyor. 28 Kasım-1 Aralık 2019'da İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan fuar, "Türkiye'yi bölgesel bir güç olarak konumlandırmada önemli bir buluşma" olarak tanımlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 9 milyona yaklaştığı belirterek, Türkiye'de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını kaydetti.

Burkay, bin 650 ayrı sektörün doğrudan tedarikçisi olduğu "Veri Merkezi" sektörünün "Dijital Ekonomi"nin ana damarı olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi oluyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenecek olan Data Center Expo Eurasia Fuarı, bu ülkelerdeki yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut veri trafiğinin yüzde 95'ini dışarıdan sağlayan Türkiye'nin 2016 yılından itibaren veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu ifade eden Burkay, "Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda, Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. Data Center Expo Eurasia ile veri merkezleri konusunda bölgemizde ilgili tüm tarafları bir araya getireceğiz ve yeni yatırımların oluşmasına aracılık edeceğiz. 35 ülkeden 100 firma, 250 marka ve yaklaşık 10 bin ziyaretçiyi İstanbul'da ağırlayacağız. Ülkemiz için çok önemli iş birliklerine imza atılacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.