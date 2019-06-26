Son Dakika Haberleri: Türkiye, Avrupa Oyunları'nda madalya sayısını 5'e çıkardı
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Türkiye, Avrupa Oyunları'nda madalya sayısını 5'e çıkardı

29 dakika önce

Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye bugün iki madalya kazanarak, madalya sayısını 5'e çıkardı.

Türkiye, Avrupa Oyunları'nda madalya sayısını 5'e çıkardı, System.String[]
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye bugün iki madalya kazanarak, madalya sayısını 5'e çıkardı.
Güreş milli takımından 74 kilo serbest sitilde mücadele eden Soner Demirtaş, final maçında Rus Zaurbek Sıdakov'a tuşla yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Güreşte madalya için mindere çıkan bir diğer isimse Süleyman Atlı oldu. Atlı bronz madalya için Ukraynalı rakibi Taras Markovych'le karşılaştı. Maçı 12-9 kazanan Atlı, bronz madalyanın sahibi oldu.
Bu sonuçlarla Türkiye 2'nci Avrupa Oyunları'nda okçuluk (bronz), atletizm (bronz), judo (Altın) ve güreşte (bir gümüş ve bir bronz) toplam 5 madalya kazanmış oldu.


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:05 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Türkiye, Spor
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