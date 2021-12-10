Türkiye Badminton Şampiyonası, 12 Aralık'ta - Son Dakika

Gençliğe yönelik sportif ve kültürel yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülü alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Badminton takımı, 12 ile 18 Aralık günleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 13 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.

Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerini destekleyecek bütün çalışmaları ve etkinlikleri yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özgül ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile birlikte Türkiye Şampiyonasına hazırlanan Badminton Takımının antrenmanını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

Sporcularla tek tek sohbet ederek başarı sözü alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra sporcularla karşılıklı maç yaptı.

Türkiye Şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek olan Badminton Takımından umutlu olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, " 2021 yılını Gençlik ve Spor Yılı olarak ilan eden Yeşilyurt Belediyemizin bu kapsamda spora ve sporcuya ciddi destekler sunması hepimizi mutlu etmektedir. Spora büyük desteklerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunarken, Türkiye Şampiyonasına hazırlanan minik sporcularımıza ise canı gönülden başarılar dilerim." diye konuştu.

Yeşilyurt İlçesindeki sportif yatırımlara ve etkinliklere aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Spor, gençlerimizin fiziki, zihinsel ve ahlaki yönden sağlıklı gelişmeleri açısından çok önemlidir. Spora yaptığımız yatırımların meyvelerini alıyoruz. Spora yaptığımız yatırımı geleceğe yapılan yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Spora, sporcuya ve alt yapıya çok büyük önem veren bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Çınar, " 2021 yılını gençlik ve spor yılı olarak ilan ettikten sonra gerek sportif yatırımlarımıza gerekse de aktivitelerimize ve kulübümüz çatısı altındaki branş sayısının artmasına yönelik çalışmalarımıza hız verdik. Gençlik ve spor yatırımlarında dolayı Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı ödülünün verdiği sorumlulukla birlikte hizmet alanlarımızı genişletiyoruz. Çeşitli branşlarda geniş kapsamlı çalışmalarımız ile daha geniş kesimlere ulaşıp, yetenekli sporcularımızı Türk sporuna kazandırmayı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz takımlarımız arasına dahil ettiğimiz badminton takımımız ise güzel ve başarılı bir dönemden geçiyor. Çalışmalarına aralıksız devam eden badminton takımımız, 12 ile 18 Aralık günleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 13 Yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Malatya'mızı temsil edecekler.Bizler antrenörlerimize ve çocuklarımıza güveniyoruz, Malatya'ya madalyalarla döneceklerine yürekten inanıyoruz. Minik sporcularımızın heyecanı, coşkusu ve gayreti hepimizi umutlandırıyor. Çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir hayat yaşaması için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız. Sporun ve sporcunun her daim yanında olduğumuzu, hayata geçirdiğimiz yatırımlar, sosyal, kültürel ve sportif projelerle gözler önüne seriyoruz.Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğümüzle de güzel ve uyumlu çalışmalar yaparak, Yeşilyurt'umuzun spor kenti olması yolundaki hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da ciddi destekleri neticesinde gençlerimize yönelik faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu arada çocuklarını spora teşvik eden, antrenmanları takip eden aile mensuplarına ise ayrıca saygılarımı sunuyorum, onların bu ilgisi bizimde çalışmalarımızla birlikte çocuklarımıza güzel bir gelecek hazırlayacağız. " diye konuştu.

Antrenmanı bir süre takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Badminton Şampiyonasına gidecek olan minik badmintonculara çeşitli hediyeler takdim etti.