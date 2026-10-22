Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e A Haber tepkisi: Özür dilemeye davet ediyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e A Haber tepkisi: Özür dilemeye davet ediyoruz

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e A Haber tepkisi: Özür dilemeye davet ediyoruz
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in A Haber’e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Federasyon, açıklamalarında Özel’in sözlerini “doğru bulmadıklarını” belirtti ve basın kuruluşlarının hedef gösterilmesinin basın özgürlüğüne zarar verdiğini vurguladı. TÜBAF, Özel’i tutumunu gözden geçirmeye ve A Haber’den özür dilemeye davet etti.

Türkiye Basın Federasyonu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bir gün önce A Haber televizyonu hakkında yaptığı açıklamalara karşı yazılı bir açıklama yayımladı.

“HEDEF HALİNE GETİRİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ”

Federasyonun açıklamasında, “Basın kuruluşlarını hedef göstermek, basın özgürlüğüne zarar verir” denildi. Açıklamada, “Dün akşam Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in A Haber televizyonuna yönelik açıklamalarını doğru bulmuyoruz. Basın özgürlüğü çerçevesinde yayın yapan, milli ve manevi değerlere duyarlılığıyla öne çıkan A Haber’in hedef haline getirilmesini kabul etmiyoruz” ifadeleri yer aldı.

“HİÇBİR MEDYA KURULUŞU HEDEF GÖSTERİLMEMELİDİR”

TÜBAF, özgür basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu hatırlattı. Açıklamada, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan özgür basın, farklı görüşlerin dile getirilebildiği ve kamuoyunun haber alma hakkının güvence altında olduğu bir ortamda görev yapmalıdır. Hiçbir medya kuruluşu, yaptığı yayınlar veya gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hedef gösterilmemelidir” denildi.

“DAHA SORUMLU BİR DİL KULLANILMALI”

Federasyon, eleştiri ile hedef göstermenin birbirinden ayrılması gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Eleştiri, demokratik toplumların doğal bir parçasıdır. Ancak eleştiri ile bir medya kuruluşunu hedef haline getirmek arasındaki hassas çizgi korunmalıdır. Siyasi aktörlerin, basın kuruluşlarına yönelik açıklamalarında daha sorumlu bir dil kullanması gerektiğine inanıyoruz.”

“TÜM BASIN CAMİASI İÇİN ORTAK BİR SORUMLULUK”

TÜBAF, tepkisinin yalnızca A Haber ile sınırlı olmadığını belirtti. Federasyon, “Türkiye Basın Federasyonu olarak A Haber başta olmak üzere hiçbir televizyon kanalının, gazetenin, haber ajansının veya dijital medya kuruluşunun hedef gösterilmesini kabul etmiyoruz. Basın özgürlüğünün korunması, yalnızca belirli medya kuruluşları için değil, tüm basın camiası için ortak bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

ÖZEL’E ÖZÜR ÇAĞRISI

Açıklama, Özel’e yapılan çağrıyla sona erdi: “Bu çerçevede Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i söz konusu tutumunu gözden geçirmeye, bu yanlıştan dönmeye ve A Haber’den özür dilemeye davet ediyoruz.”

Yeni PartiÖzgür ÖzelDemokrasiTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Görüntü Türkiye’den Şehrin simge noktasını ’sevişme’ alanına çevirdiler Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Fransa’da infial yaratan görüntü Savcılık sessiz kalamadı Fransa'da infial yaratan görüntü! Savcılık sessiz kalamadı
Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme İddia bu kez okul yönetimi hakkında Fuhuştan tutuklanan öğretmen olayında yeni gelişme! İddia bu kez okul yönetimi hakkında
746 gündür saçlarını kestirmiyor Son paylaşımı: Utanıyorum 746 gündür saçlarını kestirmiyor! Son paylaşımı: Utanıyorum
13:31
Azerbaycan’da büyük ayıp Duş almadan gittiler
Azerbaycan'da büyük ayıp! Duş almadan gittiler
13:06
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem
13:06
31 Mart 2024’te oluşan “kırmızı ağırlıklı“ harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
31 Mart 2024’te oluşan "kırmızı ağırlıklı" harita değişti: 37 ilde belediyeyi yöneten parti değişti
11:50
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan “e-Devlet“ açıklaması geldi
Dünya genelinde yazılımsal güvenlik açığı! Siber Güvenlik Başkanlığı'ndan "e-Devlet" açıklaması geldi
11:44
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
Bahis cezası engeli: TFF’nin Ozan Köprülü’yü Milli Takım ekibine onaylamadığı öne sürüldü
11:06
Diyanet’ten eşek ve katır eti fetvası
Diyanet'ten eşek ve katır eti fetvası
11:00
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Tutuklanan Emir Sarıgül, trafikte araçlara polis gibi talimat vermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 13:37:10. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye Basın Federasyonu’ndan Özgür Özel’e A Haber tepkisi: Özür dilemeye davet ediyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei