Son Dakika Haberleri: Türkiye Basketbol 1. Ligi

Türkiye Basketbol 1. Ligi

51 dakika önce

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin bitimine 5 hafta kala Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursaspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-77 mağlup etti.

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin bitimine 5 hafta kala Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantileyen Bursaspor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 81-77 mağlup etti.

Muradiye Spor Salonu'ndaki 26. hafta müsabakasına hızlı başlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk periyodu Marks ve Searcy'nin etkili oyunuyla 26-17 önde tamamladı. İkinci periyotta oyunu dengeleyen konuk ekip, etkili hücumlarıyla devreye 39-35 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Bursaspor, Borovnjak ve Vragovic ile bulduğu sayılarla 3. periyodu 62-48 önde bitirdi. Son çeyrekte skordaki üstünlüğünü sürdüren yeşil-beyazlılar, müsabakadan 81-77 galip ayrıldı.

Ligdeki en yakın takipçisi OGM Ormanspor'un, Sigortam.net İTÜ Basketbol Takımı'na mağlup olmasıyla ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden yeşil-beyazlı oyuncuları, Manisa Büyükşehir Belediyesporlu basketbolcular maçın başında tebrik etti.

Bursaspor teknik heyeti ve oyuncuları, maçın ardından taraftarlarıyla kutlama yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:32 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Türkiye, basketbol, Spor
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