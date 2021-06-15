Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Osman Sinan İşgüder, Önder Yılmaz, Uğur ÖzenSemt77 Yalovaspor: Lamont Jones 19, İsmail Kerem Gülmez, Ali Berkan Özçiftçi, Yancy Gates 12, Ali Işık 21, Hüseyin Akın Kandemir 15, Melih Kapucu 5, Yunus Akçay 6, Tuna Han Dikmen 7, Sercan Topçu 9, Şahin Ekmen,...

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