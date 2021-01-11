Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Bitci Teknoloji arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar arasında imzalanan anlaşmayla Bitci.com, TBF'in ana sponsorları arasına katıldı.

Anlaşmanın ardından bir değerlendirmede bulunan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki öncü kurumlarından Bitci Teknoloji ile Türkiye Basketbol Federasyonu arasındaki iş birliğinin ilk adımlarını atarken çok heyecanlıyız. Basketbol, ülkemizde günden güne gelişen kültürü ve farkındalığıyla kitle iletişiminde de önemli bir güç haline gelmiştir. Bu güce inanan markaları ve sektörleri toplumla buluşturabilmek, onların Türk sporuna sunacağı pozitif katkıların önünü açmak fazlasıyla önemsediğimiz bir konudur. Bitci Teknoloji ile yaptığımız değerli iş birliği de bu anlayışın bir yansımasıdır. Anlaşmamızın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, kendilerine basketbola duydukları güven ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar ise, "Blockchain teknolojisinin bugün bizlere sundukları sadece buzdağının görünen kısmı. Özellikle spor alanında çok büyük potansiyeli olan bir teknoloji. Biz de Bitci olarak, bu teknolojiye Türkiye'de öncülük etmekten dolayı son derece mutluyuz. Attığımız bu imzalarla blockchain konusundaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi Türkiye Basketbol Federasyonu ve basketbol milli takımlarımız için kullanacağız. Son yıllarda ülkemizde basketbola duyulan ilginin de son derece arttığını gözlemliyoruz. Bu iş birliği kapsamında sunacağımız çözümlerle bir yandan izleyici deneyimini bir üst seviyeye çıkartırken bir yandan da ülkemizdeki basketbol sevgisini perçinlemeyi hedefliyoruz. Bu süreçte emeği geçen, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere tüm yönetim kuruluna ve tüm idari yönetimine teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.