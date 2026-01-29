Türkiye-Belçika Ticaret İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Türkiye-Belçika Ticaret İlişkileri Güçleniyor

29.01.2026 12:30
Belçika, Türkiye'nin 15. en büyük ihracat pazarı ve 8. en büyük yatırımcısı. Akdeniz'de ticaret artıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, " Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada, yatırım yapan ülkeler içinde ise 8'inci sırada yer alıyor" dedi.

Belçika Kraliçesi Mathilde'nin 29 Ocak'ta başkanlık edeceği Belçikalı iş insanlarından oluşan Ticaret Heyeti'nin mayıs ayında Türkiye'de gerçekleştireceği toplantı öncesinde Belçika Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. Makamında gerçekleşen görüşmede konuşan Baran, Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkilerin gelişmesinde Belçika'da yaşayan Türklerin çok büyük bir rolü olduğunu ifade etti.

"Belçika, ülkemizin Avrupa'daki en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor"

Türk kökenli girişimcilerin Belçika'da kurduğu işletmelerin Belçika ekonomisine katkı sağladığını ve iki ülke arasında doğal bir köprü oluşturduğunu anlatan Baran, "Bu güçlü beşeri bağın, ekonomik iş birliklerimizi derinleştiren ve karşılıklı yatırımları teşvik eden önemli bir avantaj olduğuna inanıyoruz. Belçika, ülkemizin Avrupa'daki en büyük ticaret ortakları arasında yer alıyor. 2024 yılında 4,4 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, toplam ticaret hacmimiz 8,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer aldı. İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Belçika, Türkiye'ye en çok yatırım yapan ülkeler arasında

Belçika'nın Türkiye'ye en çok yatırım yapan 8'inci ülke olduğuna dikkat çeken Baran, "2002'den bu yana Belçika'dan ülkemize gelen doğrudan yatırımlarının değeri 10 milyar dolara yaklaşmış durumda" şeklinde konuştu.

Baran, Belçika'nın sahip olduğu Anvers Limanı, stratejik coğrafi konumu ile lojistik ve altyapı imkanlarının yatırım açısından önemli avantajlar sunduğunu ifade ederek, iki ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme ve yatırımların karşılıklı korunmasına ilişkin anlaşmaların bulunduğunu söyledi. Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, şehrin son 25 yıllık dönemde büyük bir dönüşüm yaşadığını, savunma sanayi başta olmak üzere sanayisinin geliştiğini, dünyanın en büyük 100 savunma sanayisi firmasının dördünün Ankara'da bulunduğunu anlattı. Şehrin ticaret ve ihracattaki başarılarına da değinen Baran, "Ankara, organize sanayi bölgeleriyle bir üretim ve ticaret, teknokentleriyle bir teknoloji, üniversiteleriyle bir eğitim, hastaneleriyle bir sağlık, termal kaynaklarıyla da bir turizm şehri" dedi. Baran, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek Belçika Ticaret Heyeti ile Ankara Ticaret Odası üyelerini bir araya getirerek birebir görüşmeler yapmalarını sağlayabileceklerini de söyledi.

Baran, ayrıca, Belçika Büyükelçisi Van de Velde'nin Ankara'ya duyduğu ilgiyi ve sevgiyi ifade ettiği videoyu izlediğini de belirterek, "Büyükelçi'nin Ankara'ya olan ilgisini görmek bizi son derece memnun etti. Bundan sonraki süreçte kendisinin de Ankara'yı dünyada en iyi şekilde anlatacağına inanıyorum" diye konuştu.

Türkiye ile Belçika arasındaki diplomatik ilişkilerin 183 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Baran, "Belçika, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada, yatırım yapan ülkeler içinde ise 8'inci sırada yer alıyor. Motorlu taşıtlar, mekanik aletler, mineral yakıtlar ve yağlar başlıca ihracat kalemlerimiz arasında bulunuyor" açıklamalarında bulundu.

"Ankara, Türkiye'nin ikinci büyük ekonomik odak noktası"

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise Ankara'da bulunmanın, kenti ve ekonomisini yakından tanıma imkanı sunduğunu belirterek, "Türkiye önemli bir ülke ve Ankara, Türkiye'nin ekonomik açıdan ikinci büyük odak noktası. Ankara'nın potansiyelini yakından görmek ve öncelikleri anlamak istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Mayıs ayında Belçika Kraliçesi başkanlığında gerçekleşecek Ticaret Heyeti ziyareti hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Van de Velde, "Şirketler şimdiden kayıt yaptırmaya başladı, şu an yaklaşık 100 firma kayıtlı. Şubat ayı sonuna kadar bu sayının artacağını öngörüyoruz. Havacılık, uzay, savunma ve enerji sektörleri ana odak alanlarımız olacak. ASELSAN, TÜRKSAT ve ilgili kurumlarla temaslarımız olacak" diye konuştu.

Belçika'nın offshore rüzgar enerjisi ve enerji altyapısı konusundaki deneyimine dikkat çeken Van de Velde, enerji, sağlık ve ilaç sektörlerinde de iş birliği imkanlarını değerlendirmek istediklerini ifade etti.

Ziyarette, Büyükelçi Van de Velde'ye Valon Bölgesi Ticaret Ateşesi Gerard Segher, Flaman Bölgesi Ticaret Ateşesi Peter Verplancken, Brüksel Başkent Bölgesi Ticaret Ateşesi Stefano Missir di Lusignano, Başkatip Hannes Dekeyser ve Protokol Sorumlusu Esra Kaya, ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran ile Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak da yer aldı. - ANKARA

SON DAKİKA: Türkiye-Belçika Ticaret İlişkileri Güçleniyor
