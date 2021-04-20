Türkiye Belediyeler Birliği, yarışmayla belediyelerin gıda israfına ilişkin en iyi proje önerilerini alacak

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, belediyelerin gıda israfını önleme konusundaki farkındalıklarını artırmak ve bu konudaki en iyi fikirleri tespit etmek amacıyla bir yarışma açtıklarını bildirdi.

"Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı", Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte gıdada kendi kendine yetmenin, tedarik zincirinin, gıdanın petrol ve altın kadar değerli olduğunun görüldüğünü belirterek, salgından sonra da tarıma ve gıdaya sahip çıkmanın tüm dünyada gündemde olacağını söyledi.

TBB olarak gıda konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir yarışma açtıkları bilgisini veren Şahin, "Belediyelere diyoruz ki 'Gıdanı korumayla ilgili bir fikrin var mı? Fikrin varsa gel bizimle paylaş.' Bu fikirler değerlendiriliyor ve derece alanlara destek veriliyor. Bu fikirlerini 1 yıl içinde hayata geçirenlere daha büyük mali destek vermek istiyoruz. TBB olarak, en etkili, yenilikçi, 'Benim de fikrim var', 'Ben de örneğim' diyen herkese açığız. Bu konuda TBB olarak bakanlığımızın hizmetindeyiz." diye konuştu.

Şahin, gıda bankacılığı konusunda ilgili birimler arasında koordinasyonun sağlanması gerektiğini dile getirdi.

"Gıda bankacılığının iki temel katkısı var"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da gıdayı herkes için erişilebilir yapmanın, insanlık değerlerine sahip çıkmak olduğunu ifade ederek, dünyanın gıda krizine doğru hızla gittiği bu günlerde gıda bankacılığı sisteminin öneminin her geçen gün arttığını kaydetti. Gıda bankacılığının iki temel katkısı olduğuna işaret eden Demircan, "Birincisi israfın önüne geçmek, ikincisi sosyal adalete katkı sunmak. İktisat az şeyi çoğaltır, israf ise çok şeyi azaltır. Ürettiklerimizi iktisatla çoğaltmak bizim elimizde. Gıda bankaları, gıda ürünlerini ihtiyaç sahipleriyle buluşturarak bu yaralara merhem sunuyor." diye konuştu.

Demircan, market zincirlerindeki fazla gıdanın değerlendirilmesine yönelik yasal altyapının sağlanması önerisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu da yerel yönetimlerin ve özel sektörün gıda israfının önlenmesi, ayrıştırılması ve yeniden kullanılması için kilit role sahip olduğuna dikkati çekerek, "Yerel yönetimler bir yana, gıda bankaları gıda israfı ve fazla üretime karşı her gün ön safhada yer alıyor. Tüm dünyada hem ailelerin sırtındaki yükü hem de gıdadaki kıtlığı azaltmada yardımcı olmak için kilit önemdeler. Partnerlerimizle el ele vererek, uzun soluklu ve somut bir çözüm bulacağımıza inancım tam." dedi.