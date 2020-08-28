Türkiye Belediyeler Birliğinden hareketli yaşama teşvik çalışması - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliğinden hareketli yaşama teşvik çalışması

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenleyecekleri etkinliklerle hareketli yaşam için farkındalık oluşturacaklarını bildirdi.

Türkiye Belediyeler Birliğinden hareketli yaşama teşvik çalışması, System.String[]

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, 16-22 Eylül tarihlerinde kutlanacak Avrupa Hareketlilik Haftası'nda düzenleyecekleri etkinliklerle hareketli yaşam için farkındalık oluşturacaklarını bildirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, AA muhabirine, dünyada hijyen ve temiz havanın öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde daha çok anlaşıldığını belirtti.

Bu süreçte Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok hızlı kararlar aldığını ve diğer ülkelere kıyasla önemli başarılara imza attığını ifade eden Şahin, "Yeni dünya düzeninde sağlıklı kentler, toprağını, suyunu, havasını koruyan şehirler, güvenli kentler, kendi kendine yeten kentler, milli ve yerli üretimi başaran kentler çok daha önemli başlık haline geldi." diye konuştu.

Şahin, özellikle büyükşehirlerde, göçün devam ettiği yerlerde ulaşımın en temel sorun olduğunu aktararak, ulaşımla ilgili yapılan her çalışmanın doğayı bozmadan, havayı kirletmeden ve karbon salınımını azaltarak yapmak durumunda olduklarını kaydetti.

Toplu ulaşım hattını çeşitlendirmek gerektiğini, bu anlamda bisiklet yollarını artırmanın önemli olduğunu, özellikle gençleri bu alana yönlendirmek istediklerini vurgulayan Şahin, "Bisiklet yolunu yaparken bisiklete binmeyi teşvik etmek lazım. Burada özellikle gençleri bu konuda teşvik etmek için kampanya yaptık. TBB olarak, 'Şehirlerin bisiklet yolu altyapısı nedir', 'Bisiklet yolu teşvikiyle ilgili fikir projeleri neler olabilir' gibi çalışmalar yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi teşvikleri var. Bu teşvikleri sahaya nasıl yansıtabiliriz gibi konularda çalışma yaptık." ifadesini kullandı.

"Ulaşım hattını sağlıklı hale dönüştürmemiz lazım"

Belediyeleri de bisiklet yollarının yapımı ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaları için teşvik ettiklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

"Avrupa Hareketlilik Haftası'nda belediyelerimizin bunu daha çok teşvik etmesini ve halkımızın gündeme getirmesini ve bu konuda alışkanlıkları değiştirmeyi önemsiyoruz. Çünkü Ağrı Dağı'nı oynatmaktan daha zor alışkanlıkları değiştirmek. Oysa artık yeni bir dünya düzeni kuruluyor ve yeni dünya düzeninde sağlıklı bir kent olacaksak, insanımızın sağlıklı yaşamasını istiyorsak, tabiatı korumamız lazım ve ulaşım hattını sağlıklı hale dönüştürmemiz lazım. Buradaki en önemli şey de bisiklet ve bisiklet yolu."

Şahin, Gaziantep'te bisiklet yolları yapıldığını, bisiklet park istasyonlarının tramvay hattıyla buluşturularak ulaşıma alternatif getirildiğini ve 1 saat içindeki aktarmaların ücretsiz yapılarak gençlerin bisiklet kullanmaya teşvik edildiğini kaydetti.

Avrupa Hareketlilik Haftası öncü olacak

Şahin, benzer çalışmaları yapan şehirleri kendi içinde yarıştırdıklarını ve iyi yapana teşvik verdiklerini belirterek, "Bu çalışmalar tamamlandığında şehirlerimiz, ulaşım hattımız daha sağlıklı hale gelecek. Bunu kullanan gençlerimiz bütün insanımız daha sağlıklı hale gelecek, sağlıklı birey ve sağlıklı kentler hızlı bir şekilde tamamlanmış olacak." dedi.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nda, 16-22 Eylül tarihlerinde farkındalık oluşturacak etkinlikler düzenleneceğini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Avrupa Hareketlilik Haftası'nda bir gün bir caddeyi trafiğe kapatacağız ve tamamen bisiklet ve yürüyüş yapılacak. Dikkati çekecek çalışmalar yapacağız. Her şehir bununla ilgili çalışmasını tamamladı, TBB'ye gönderdi. O hafta tamamen Türkiye'de Avrupa Hareketlilik Haftası'nın yansımaları, her şehirde bununla ilgili projeler görünür olacak ve insanlar bu konudaki teşviklerden istifade edecek."

Türkiye, Avrupa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:11 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliğinden hareketli yaşama teşvik çalışması - Son Dakika


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