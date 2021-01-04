Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir sezonu değerlendirdi Açıklaması

04.01.2021 16:09
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir sezonu değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapamadıkları birkaç faaliyet dışında başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapamadıkları birkaç faaliyet dışında başarılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2020 yılını değerlendiren TBPF Başkanı Gökhan Özdemir, yeni sezon hazırlıklarına 2021 yılının mayıs ayında başlayacaklarını belirtti.

Kovid-19 nedeniyle yapamadıkları birkaç faaliyet dışında sezonun başarılı geçtiğini dile getiren Özdemir, "2019-2020 sezonunu, birkaç faaliyetimiz dışında başarılı bir şekilde tamamladık. Güzel bir sezon yaşadık ancak 2020 Mart ayından itibaren 2020-2021 sezonumuza maalesef Kovid-19 salgını damgasını vurdu. Bizim sezonumuz eylül ayı gibi başlar nisan sonu itibarıyla da biter. Yeni sezon hazırlıklarımız mayıs ayında başlayacak." ifadelerini kullandı.

Özdemir, haziran ayı sonuna kadar 8 test yarışması ve 11 ulusal faaliyet daha düzenlemeyi planladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"09-11 Ekim 2020 tarihlerinde Kocaeli ilinde Artistik Buz Pateni Atatürk Kupası Yarışması ve 25-27 Ekim 2020 tarihlerinde Ankara ilinde Artistik Buz Pateni Cumhuriyet Kupası yarışmasını pandemi şartlarında sağlık kurallarına uygun olarak düzenledik. 03-04 Ekim 2020 tarihlerinde eş zamanlı olarak Kocaeli ve Ankara illerinde test yarışmaları düzenledik. 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar 8 adet daha test yarışması düzenleyeceğiz. 23-26 Eylül 2020 tarihlerinde Almanya'nın Oberstdorf kentinde düzenlenen Nebelhorn Tropy yarışması ile 15-17 Ekim 2020 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Budapest Trophy yarışmasına ve ayrıca buz dansı branşında da 11-13 Aralık 2020 tarihlerinde Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen Winter Star 2020 yarışmasına katılım sağladık."

Kovid-19 nedeniyle 6 uluslararası yarışma iptal edildi

Federasyon başkanı Gökhan Özdemir, Kovid-19 nedeniyle 6 uluslararası yarışmanın iptal edildiğini aktardı.

Uluslararası yarışmalara da katılım sağlamaya özen gösterdiklerine değinen Özdemir, şunları kaydetti:

"2021 yılı haziran ayı sonuna kadar faaliyet programında yer alan ve katılım sağlanması muhtemel 5 adet artistik buz pateni uluslararası faaliyeti, 2 adet buz dansı uluslararası faaliyeti ve ISU Dünya Şampiyonası olmak üzere 8 faaliyetimiz ve yapılması halinde Senkronize Dünya Şampiyonası var. Hepsi için hazırlıklarımız devam ediyor. 2020 yılını geride bırakırken, 2021 yılının sporumuza, sporcularımıza ve ülkemize başarılar getirmesini diliyorum. Buz pateni ailemizin yeni yılını en samimi duygularımla kutlar yeni yılın sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu olmasını dilerim."

Gökhan Özdemir, Türkiye, Ankara, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir sezonu değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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