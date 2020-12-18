Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması

18.12.2020 12:35

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda önemli başarıya imza atan erkek takımının muazzam bir hikaye yazdığını söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda önemli başarıya imza atan erkek takımının muazzam bir hikaye yazdığını söyledi.

Çelen, Mersin'de 9-13 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada elde edilen madalyaları ve organizasyon sürecinde yakalanan başarıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Takım halinde gümüş madalya aldıklarını anımsatan Çelen, büyüklerde 3 ve gençlerde de 4 kez madalya sevinci yaşadıklarını hatırlattı.

Çelen, şampiyonada gençlerde ve büyüklerde önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Erkek takımımız muazzam bir hikaye yazdı. Çok ciddi kazanımlar elde ettik. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde organizasyon yapılabildiğini gösterdik. Kovid-19 sürecini sportif açıdan en iyi yöneten ülke olduğumuzu kanıtladık. Alınan madalyalar da işin tatlı kısmı oldu. Ülkemizi gururlandıysak, mutlu ettiysek ne güzel bize. Bu organizasyona katılanları sağ salim ülkelerine sağlık bir şekilde gönderdik. Aldığımız bilgiler de bu doğrultuda. Dünyanın zirvesinde olan sporculara sahibiz. Bunu iyi kullandık diyebiliriz. Biz burada şampiyonayı çok güzel değerlendirdik."

Çelen, şampiyonada alınan başarının gelecek için umut verici olduğunu belirterek, daha iyi sonuçlar elde etmek için çalışmalarının süreceğini aktardı.

"Çok şükür sporcularımız bizi mahcup etmedi"

Şampiyonadaki başarının hemen ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcuları telefonla aradığını anımsatan Çelen, "Sporcularımızın alın teri soğumadan Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun programına rağmen başarı elde eden kardeşlerimizi aradı ve tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sporcularımızı unutmadı. Bu onur verici durum sporcularımızı heyecanlandırdı, umutlandırdı." diye konuştu.

Çelen, göreve geldiklerinden bu yana ciddi çalışma içerisinde olduklarını ve 7 yılda çok önemli işlere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde Türkiye'nin 23 ilinde cimnastik yapılıyordu. Şimdi 81 ilde yapılıyor. 1200 lisanslı sporcumuz varken bugün 120 binlere yaklaştı. O dönem 600 sporcu yarışırken şimdi 20 bini yarışıyor. Tabanımız çok genişledi. Her yere yayıldık. Bunu 'aile olma' ile başardık. Devletimiz ve Bakanlığımız bizi her zaman destekledi. Yaptığımız her proje karşılığını buldu. Çok şükür sporcularımız bizi mahcup etmedi."

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması

Suat Çelen, Cimnastik, Türkiye, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman "Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun? Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada         
10:54
Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı         
10:41
Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
10:24
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu Koronavirüsü yenen Aslı Tandoğan, çocuklarına kavuştu         
17:13
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:58:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen'den erkek takımına Avrupa Şampiyonası övgüsü Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei