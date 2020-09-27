Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sonuçlandı

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından düzenlenen şampiyonada, 20 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 208 sporcu mücadele etti.

10.9 kilometrelik "Büyük Erkekler" yarışında Ramazan Karagöz, 53.33'lük derecesiyle birinci olurken Abdullah Çakır ikinci, Rıdvan Taş da üçüncü sırada yer aldı.

"Büyük Kadınlar" kategorisinde 2018 Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonu Bahar Atalay bir kez daha mutlu sona ulaşırken, Dilan Atak ikinci, Jale Başak ise üçüncü sırayı aldı.

"20 Yaş Altı Erkekler" kategorisinde ise Vefa Aydemir ilk sırada yer alırken onu sırasıyla Ramazan Yorulmaz ve Bilal Bayramoğlu takip etti.

"20 Yaş Altı Kadınlar" kategorisinde Ruken Tek birinci, Tuğçe Özkan ikinci, Rümeysa Coşkun da üçüncü sırada yer aldı.

Yarışlar sonrasında Balkan Şampiyonası'na gidecek milli takım belirlendi.

Yarışların ardından her kategoride ilk 3'e giren sporculara madalyaları törenle takdim edildi.