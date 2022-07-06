Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor - Son Dakika
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Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor

06.07.2022 17:46

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanların yanı sıra çıyanlar da daha fazla görülmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşini çıyan sokması endişe oluştururken, bazı çıyanlarının zehrinin uzun süre vücutta durmasının felce bile neden olduğu belirtiliyor. Öte yandan çıyanlar karanlık, nemli ve tenha yerleri tercih ediyor.

Türkiye'de sıcaklarla birlikte yılanların görülme sıklığı arttı. Vatandaşlar, yılanlardan yaka silkerken, son dönemlerde görülmeye başlayan çıyanlar ise yeni bir sorunu beraberinde getirdi.

TOPALOĞLU'NUN EŞİNİ SOKTU

Mustafa Topaloğlu'nun dini nikahlı eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu geçtiğimiz günlerde çıyan sokması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Derya Topaloğlu'nun zamanında müdahale sayesinde ölümden döndüğü belirtildi.

ZEHRİ ÇOK FENA

Türkiye'de insanı öldüren bir çıyan zehrinin varlığı henüz bilinmiyor. Ancak çıyan sokmasının ardından tedavi uygulanmazsa, zehrin insanı felce kadar götürebilecek etkiler yarattığı biliniyor. Bu nedenle özellikle çocuklar ve yaşlıların çıyan sokması durumunda acilen bir sağlık merkezine başvurması tavsiye ediliyor.

SICAKLARDA ORTAYA ÇIKIYORLAR

Etçil olan bu canlılar kış aylarında çoğunlukla nemli, karanlık ve tenha olan yerlerde saklanmayı seviyor. Çıyanlar, yaz ve ilkbahar aylarında yumurtalarını oylukların ve nemli toprağın içerisinde bırakırken daha çok sıcak bölgelerde yaşıyorlar.

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Mustafa Topaloğlu, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de sıcaklar artınca zehirli çıyanlar aramıza karıştı! Felç bile ediyor - Son Dakika
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