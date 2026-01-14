Türkiye, Spor Tesisi Devrimi Yaşıyor

4'üncü Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı'nda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak , " Türkiye 'de bir spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır. Dünyanın ve Avrupa'nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve pek çok tesis Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'da yapılmakta, yükselmekte ve pek çok uluslararası organizasyonun gerçekleştirildiği bir şehir olarak karşımıza çıkmakta" dedi.

2027 yılında İstanbul'da yapılacak olan 4'üncü Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Toplantıya; Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Ferid Gayıbov, Avrupa Olimpiyat Komitesi Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ahmet Gülüm, Avrupa Olimpiyat Komitesi yöneticileri, ulusal ve Avrupa Spor Federasyonlarının başkan ve temsilcileri, farklı ülkelerden olimpiyat komitesi başkanları, yöneticileri ve diğer paydaşlar katıldı.

İstanbul'un 2027 yılında yapılacak olan 4'üncü Avrupa Oyunları için gerekli kapasite ve deneyime sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başlayan Bakan Bak, "Tabii İstanbul her yönüyle; lojistik yönüyle, kapasitesiyle, spor tesisleriyle, yönetim organizasyonuyla bu Avrupa Oyunlarını gerçekleştirecek kapasiteye sahip, çok deneyimli, çok güçlü bir şehir. O yüzden bu sürecin hızlıca yapılmasında, organizasyonunda tek yürek halinde kenetlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve sporu çok iyi bilmesi nedeniyle de özellikle aynı zamanda İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapması sürecindeki pek çok yatırım organizasyonu düşündüğümüzde de, İstanbul bu organizasyonu başarıyla gerçekleştirecek bir güce sahip" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİR SPOR TESİSLERİ DEVRİMİ YAŞANMAKTADIR'

Türkiye'nin bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini belirten Bakan Bak, "Türkiye'de bir spor tesisleri devrimi yaşanmaktadır. Dünyanın ve Avrupa'nın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları ve pek çok tesis Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'da yapılmakta, yükselmekte ve pek çok uluslararası organizasyonun gerçekleştirildiği bir şehir olarak karşımıza çıkmakta" ifadelerini kullandı.

'YİNE HEDEFLERİMİZ VAR'

"Yine hedeflerimiz var" diyerek konuşmasını sürdüren Osman Aşkın Bak, "Türkiye uluslararası organizasyonlar yolunda pek çok başarılı süreci gerçekleştirdi. Bunların içerisinde; Akdeniz Oyunları gerçekleştirildi Mersin'de, Deaflympics Oyunları Samsun'da, Universiade Kış Olimpiyatları, Erzurum'da, İslami Dayanışma Oyunları Konya'da başta olmak üzere pek çok uluslararası ve çok branşlı organizasyonu başarıyla gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.

Son yıllarda gerçekleştirilen organizasyonları hatırlatan Bak, "Türkiye bunun yanında yaklaşık son 20 yıla baktığımızda 100'ün üzerinde Dünya Şampiyonası ki, bunların birkaç tanesinde ben de federasyon başkanı olarak görev yaptım. Güreş Federasyonu Başkanı olduğum yıllarda, 150'nin üzerinde Avrupa Şampiyonası, binlerce uluslararası turnuva, çeşitli yapılarıyla pek çok organizasyonu gerçekleştirmiş bir ülke ve bir şehir aynı zamanda İstanbul ve Türkiye. Yine bunların yanında; Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başta olmak üzere, Formula 1 organizasyonu, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni iki defa, UEFA Kupası Finali, İstanbul Maratonu başta olmak üzere Boğaziçi Yüzme Yarışları, Dünya Basketbol Şampiyonası… 2026'da yine Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz İstanbul'da" dedi.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA, EN ÜCRA KÖŞESİNE KADAR SPOR YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR'

Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen bu organizasyonların Türkiye'nin kapasitesini ortaya koyduğuna işaret eden Bakan Bak, "Dolayısıyla pek çok organizasyonu kapasitesiyle yapabilecek modern tesisleri, spor altyapısı, federasyonlarının gücü, uluslararası iletişimi, lojistiği ile beraber güçlü bir ülke Türkiye. Türkiye bir spor ülkesi. Bu noktada yapılan projelere baktığımız zaman da bunların içerisinde biz de görev aldık. Dolayısıyla Türkiye hakikaten spor kültürü açısından da, altyapıya sporun yayılması açısından da çok ciddi yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köşesine kadar spor yatırımları devam ediyor. Şehirlerimizde spor salonları, üniversitelerimizde spor salonları, atletizm pistleri, modern stadyumlar" diye konuştu.

'BİZ HAZIRIZ, İSTANBUL HAZIR, TÜRKİYE HAZIR'

Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğin hatırlatan Osman Aşkın Bak, "İşte burada da şunu görüyoruz: bunun için de statlarımız hazır. 2032'yi yapacak kapasitede. 2026 Avrupa Ligi'nin finali gene İstanbul'da oynanacak. 2027 Konferans Ligi'nin finali İstanbul'da oynanacak. Yine pek çok federasyonumuz burada; federasyon yöneticileri burada. Pek çok uluslararası şampiyona; okçuluktan güreşe, boksa pek çok şampiyona atletizmde Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla Türkiye her anlamıyla spora adanmış bir yönetim tarzı, sporla güçlenen bir Türkiye var. Yine küresel sporun başkenti; işte Asya ile Avrupa'nın birleştiği yer. Lojistik açıdan baktığınız zaman dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi, yatak kapasitesiyle, yatırımlarıyla ve lojistiğiyle güçlü bir ülke. Sporu seven bir millet. Gençlere yapılan yatırımlar var. İstanbul'da çeşitli ilçelere yaptığımız yatırımlar var. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber koordinasyon şeklinde yaptığımız çalışmalar var. Tabii bu süreç bu ülkenin spora olan yaklaşımını, aşkını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu güçlü altyapısı, sporcu odaklı yaklaşımı, yaptığı modern tesisler ve bütün bunları da ortaya koyduğumuzda, biz hazırız, İstanbul hazır, Türkiye hazır. Dolayısıyla bu organizasyonu da başarıyla gerçekleştireceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE BU BÜYÜK ORGANİZASYONU HAK EDİYOR'

Bakan Bak konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

"Tekrar ifade etmek gerekirse 2027 Avrupa Oyunları'nda mevcut tesislerimizi gezecekler, görecekler. Bunların dışında koordinasyonuyla tamamlanacak teknik ekibin delegasyonun değerlendirmeleriyle her şeyin nasıl bir süreç içerisinde yürütüldüğünün göstergesi olacak; onlar takip edecekler. Tabii tarihin buluştuğu bir şehir İstanbul. İstanbul'un Boğaz'ın güzellikleri, tarihi eserleri... pek çok şey ortada ama en önemli şeylerden bir tanesini de ifade edeyim; Türkiye baktığınız zaman bu büyük organizasyonu hak ediyor"