Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Raporu Açıklandı

Türkiye\'de Uluslararası Öğrenciler Raporu Açıklandı
27.01.2026 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UDEF ve İLKE tarafından hazırlanan raporda, uluslararası öğrenci sayısının 350 bine ulaştığı belirtildi.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından hazırlanan " Türkiye'de Uluslararası Öğrencilerin Eğitim ve Yaşam Deneyimleri Raporu" düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Gülhane Yerleşkesi'ndeki toplantıda konuşan UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, yaklaşık 20 yıldır Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

1990'lı yılların başından itibaren özellikle Türk Cumhuriyetlerden gelen öğrencelerin Türkiye'de eğitim aldığını belirten İslam, son 10 yılda Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikaları çerçevesinde öğrenci sayısının yaklaşık 70 binden 350 bine geldiğini kaydetti.

İslam, çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Uluslararası öğrencilere, öğrenci mesafesinde yaklaşmadık bu zamana kadar çünkü kültürümüz, tarihimiz bu anlamda insanı merkeze almaktadır." dedi.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sait Öner ise bugün çok kıymetli bir işbirliğini müzakere edeceklerini belirtti.

Çalışmadan önemli bulgular elde edildiğini vurgulayan Öner, çalışma sonuçlarının olumlu katkılar sunacağını dile getirdi.

FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Gökçe de sunuma ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

"Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip sekizinci ülke"

Toplantıda, İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Elyasa Koytak raporun sunumunu gerçekleştirdi.

Raporun çok kapsamlı olduğunu belirten Koytak, rapor kapsamında 551 uluslararası öğrenciyle görüştüklerini ifade etti.

Uluslararası öğrenci sayısının arttığını, bunun önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Koytak, "2025'te 360 bine yaklaşan bir uluslararası öğrenci sayısı var. Bu çok güzel bir gelişme. Bunun giderek artacağını da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 milyon gibi bir hedef koydu. Artması hem temennimiz hem de çok olumlu bir gelişme." dedi.

Koytak, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin yüzde 61'inin devlet üniversitelerinde okuduğunu kaydederek, "Bunların yüzde 56'sı erkek, yüzde 44'ü kadın. Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenciye sahip sekizinci ülke. Türkiye'nin bir potansiyeli olduğunu dikkatinize sunuyorum." diye konuştu.

Birçok ülkeden öğrencinin Türkiye'ye geldiğini aktaran Koytak, şöyle devam etti:

"Türkiye, bütün kıtalardan, bütün bölgelerden öğrenci alıyor artık. Bulgularda 6 temel başlığımız var. Uluslararası öğrenciler Türkiye'ye neden geliyor? Öğrencilerin yüzde 50'si dini yakınlığı önemsiyor. İlk sırada o çıkıyor. Öğrencilerin yüzde 46'sı eğitim kalitesini işaretlemiş. Bu iki şey Türkiye'nin kültürel değer derinliğini gösteriyor. Kültürel yakınlık ve Türkiye bursları önemli. Türkiye, tek nedenle gelinen bir merkez değil. Cinsiyete ve bölgeye göre farklılaşıyor. Türkiye'de lise eğitimi almış olmak, eğitim kalitesini ön plana çıkarıyor. Kadın öğrenciler için coğrafi yakınlık, kültürel yakınlık önemli. Erkek öğrenciler için eğitim kalitesi, burs imkanları ve dini yakınlık daha önemli faktörler olarak karşımıza çıkıyor."

Bölgeye bakıldığında kültürel yakınlığın en çok Orta Asya, Kafkasya ve Balkan öğrencilerinde görüldüğünü ifade eden Koytak, "Coğrafi yakınlık Orta Doğu kökenli öğrenciler için belirleyici. Arkadaş ve sosyal çevre etkisi Sahra Altı Afrika ve Güney Asya kökenli öğrencilerde daha belirleyici." dedi.

Doç. Dr. Koytak, uluslararası öğrencilerin üniversitelerde en çok kütüphane, kampüs ve akademik katkılarından memnun olduğunu söyledi.

"Türkiye'yi tekrar tercih eder miydiniz?" sorusunu da öğrencilere sorduklarını belirten Koytak, "'Seçerim' diyenler yüzde 41,9'u oluşturuyor. Bunun yükselmesi lazım. Türkiye'nin daha çok 'Tekrar okumak isterdim' denilen bir ülke olması lazım. 'Seçmem' diyenler yüzde 26, geri kalanda 'Fikrim yok' ya da 'Kararsızım' diyenler. 'Türkiye'de okumayı tavsiye ederim' diyenler yüzde 43,9, 'Tavsiye etmem' diyenler yüzde 27." diye konuştu.

Koytak, öğrencilerin yüzde 53'ünün kendi ülkesine göre Türkiye'nin yaşam koşullarının daha iyi olduğunu belirttiğini vurgulayarak, "'Türkiye'de yaşamımdan memnunum' yüzde 55, 'Yaşamımdan memnun değilim' yüzde 15 şeklinde. En yüksek memnuniyet Asya Pasifik ve Güney Asya kökenli öğrencilerde, en düşük memnuniyet Kuzey Afrika ve Orta Doğu kökenli öğrencilerde bulunmuş durumda." ifadelerini kullandı.

Barınma sorununun en çok ön planda olduğunu, sonra ise ayrımcılık ve ırkçılığın geldiğini aktaran Koytak, şunları kaydetti:

"Bu her ülkede çıkıyor, bize özel bir şey değil. Yabancı düşmanlığı, yabancıyla ilişki her ülkede her zaman sağlıklı değildir. Türkiye'de dönem dönem arttığını ve azaldığını biliyoruz. Bunun çözülmesi gereken bir şey olduğunu biliyoruz. Ayrımcılığı çok detaylı sorduk."

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi 4 gollü düelloda Beşiktaş ve Eyüpspor yenişemedi
Tüyleri ürperten olay Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu Tüyleri ürperten olay! Yanan evinin 10 metre ilerisinde ağaca asılı halde bulundu
Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın’ı istifaya davet etti Beşiktaş taraftarı, yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti
İran Cumhurbaşkanı’nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki İran Cumhurbaşkanı'nın oğlundan internet kısıtlamalarına tepki
Cengiz Ünder, Fenerbahçe’ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye nazire yaparcasına gollerine devam ediyor
Suriye’de devrim niteliğinde “Kürtçe“ eğitim kararı Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı

18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:40
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 19:28:07. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de Uluslararası Öğrenciler Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.