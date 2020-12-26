Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu - Son Dakika

Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu

26.12.2020 11:09
Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu, System.String[]

Türkiye'de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020'nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

Türkiye'de yatırım yapacağını duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, 2020'nin 3. çeyreğinde gerçekleştirdiği 29,8 milyon satışla küresel akıllı telefon pazarında Apple'ın ardından 5'inci sırada yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Çin merkezli olarak 2004 yılında faaliyete başlayan Oppo, ilk cep telefonunu 2008'de piyasaya sürdü. 2016 yılında küresel pazar payı açısından dünyada ilk 5 üretici arasına giren şirket, 40'tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. En büyük üretim merkezi Çin'de bulunan Oppo'nun 40 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Araştırma kuruluşu Gartner'in verilerine göre, 2020 yılının 3. çeyreğinde dünyada toplam 366,6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirildi. Samsung yüzde 22'lik pazar payıyla ilk sırada yer alırken, onu Huawei (yüzde 14,1), Xiaomi (yüzde 12,1) ve Apple (yüzde 11,1) takip etti. Yüzde 8,2'lik pazar payı ile Oppo, Apple'ın ardından 29,8 milyon satış rakamı ile dünyanın en çok akıllı telefon satışı gerçekleştiren 5'inci şirketi oldu.

Küresel yatırımlarını artırıyor

Oppo, Çin'den sonraki en büyük üretimini Güney Asya, Orta Doğu ve Afrika pazarının ürün ihtiyacını karşılamak için Hindistan'daki merkezinde gerçekleştiriyor. Hindistan'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan'daki merkezinde ayda 4 milyon akıllı telefon üreten Oppo, üretim kapasitesini 2020 sonu itibarıyla iki katına çıkararak ülkeyi ihracat merkezi olarak konumlandırıyor.

Şirket, Türkiye pazarına ise resmi olarak geçen yılın başında giriş yapmıştı. Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, geçen yıl yaptığı basın açıklamasında, "2019'un başında kullanıcılarla buluşmaya başladık ve kısa sürede güzel tepkiler aldık. 2020'de daha iyi ürünler getirerek, iş ortaklarımız ile daha iyi ilişkiler kurarak istediğimiz sonuçlara ulaşacağız." demişti.

Kısa sürede Türkiye pazarında en çok tercih edilen markalar arasına giren Oppo, Türkiye'deki büyümesiyle eş zamanlı olarak Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı. Oppo yetkililerinin açıklamalarına göre, Avrupa bölgesinde en çok satışı Türkiye'de gerçekleştiren şirket, Türkiye'ye ayrı bir önem veriyor. Yapılacak yatırımla, Türkiye'nin şirketin Avrupa bölgesindeki üretim üssü olması bekleniyor.

5G konusunda ciddi çalışmalar yürütüyor

2015 yılında ilk 5G ekibini kuran Oppo, 5G teknolojisiyle ilgili de ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Birleşik Krallık'taki ilk 5G bağımsız ağlarını kuran şirket, Avrupa'nın ilk 5G SA ağ dilimleme hizmetlerini sağladı. Şirket, dünya çapında 5G'nin büyük ölçekli ticarileştirilmesini sağlamak için 50'den fazla küresel operatörle çalışıyor.

Geçen yıl mayıs ayında piyasaya çıkan Oppo Reno 5G, Avrupa'da satışa sunulan ilk ticari 5G akıllı telefon olmuştu. Türkiye'de 5G altyapısı üzerinde yapılan hız testi Turkcell tarafından ilk kez Oppo Reno 5G ile gerçekleştirilmişti. Bunun yanı sıra Oppo, Reno 5G akıllı telefonu ve 5G ağının sağladığı olanaklarla gezici otel inşa etmiş ve dünyanın ilk 5G otelini geçen yıl Avustralya'da hizmete sunmuştu.

5G çalışmaları kapsamında şirket son olarak, 5G bağlantılı ekosistemler için temel ürün teknolojilerini daha da geliştirmek amacıyla Hindistan'da 5G inovasyon laboratuvarı kurdu. Kurulan laboratuvar, dünyada 5G teknolojilerini geliştirme konusundaki çalışmaları üstlenecek. Ayrıca Oppo, Hindistan'da kamera, güç-pil ve performans alanlarında Ar-Ge'ye tahsis edilmiş üç inovasyon laboratuvarı daha açmayı planlıyor.

Google ile yazılım konusunda ortak çalışmalar

Küresel çapta çalışmalarını sürdüren marka ayrıca, Android Q Beta programında Google ile ortaklık yapan ilk akıllı telefon markalarından biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Google'ın kamera uygulaması geliştirmek için devreye aldığı yeni Android Jetpack destek kütüphanesi CameraX platformunu da destekliyor.

Oppo, akıllı telefonun yanı sıra; akıllı saat, akıllı kulaklık gibi çeşitli ürün gruplarında da üretim gerçekleştiriyor. Akıllı telefon pazarına ek olarak yeni bir akıllı ekosistem için çalışmalar yürüten şirket, geçen günlerde Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikte, genişletilebilir ekrana (rollable screen) sahip akıllı telefonu Oppo X 2021, artırılmış gerçeklik gözlüğü Oppo AR Glass 2021 ve artırılmış gerçeklik uygulaması Oppo CybeReal AR'ı tanıttı.

Şirket, farklı ürün gruplarında gerçekleştirdiği üretimle küresel pazardaki payını artırmayı hedefliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Apple, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de yatırıma hazırlanan Oppo, küresel akıllı telefon pazarının 5'inci büyük oyuncusu - Son Dakika Ekonomi


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