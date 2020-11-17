Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti - Son Dakika
BBC

Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

17.11.2020 19:02
Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti, System.String[]

Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı alan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin kuruluş tarihini öne çekti.

Türkiye Değişim Hareketi'ni (TDH) partileştirme kararı alan eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, kurucular kurulu ile yaptığı toplanın ardından partinin kuruluş tarihini öne çekti. İlkin 4 Ocak olarak açıklanan partinin kuruluş tarihi için 18 veya 21 Aralık tarihleri üzerinde duruluyor.

Mustafa Sarıgül, partisinin 40 kişilik kurucular kurulu üyeleri ile Ankara'da ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, partinin kuruluş tarihinin Aralık ayının ikinci yarısına çekilmesi görüşü ağırlık kazandı. Hafta sonu yapılması planlanan il başkanları toplantısında tarihin kesinleştirilmesi bekleniyor.

Erbakan ve Aksöz de kurucular listesinde

Partinin kurucuları arasında geçmişte Sarıgül ile birlikte çalışan isimlerin yanısıra, işadamları, CHP kökenli siyasetçiler de yer aldı. Genel Sekreterliğini eski CHP Milletvekili Hasan Aydın'ın üstlendiği partinin kurucular kurulunda, eski ANAP Milletvekili Uğur Aksöz, 2007'de AKP'den aday adayı olan ancak seçilemeyip daha sonra Sarıgül'le birlikte çalışmaya başlayan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın yeğeni Sabri Erbakan da bulunuyor.

Sarıgül: Partimiz, sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak

Kurucular kurulu toplantısında, partinin program, tüzük ve bundan sonra izlenecek yol haritasının ele alındığı bildirildi.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapan Mustafa Sarıgül, yepyeni bir program ve çözüm önerileri ile herkesi şaşırtacaklarını ifade etti. "Kilişeleri ve kalıpları kıracaklarını" belirten Sarıgül şu görüşlere yer verdi:

"Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır."

TDH Genel Sekreteri Hasan Aydın da partinin başlangıçta 4 Ocak olarak düşünülen kuruluş tarihinin Aralık ayının ikinci yarısına çekileceğini ifade etti. Mevcut siyasi partilerin yönetim yapısını eleştiren Aydın, "Bugün 10, 15, 25 sene genel başkanlık yapmaktadırlar. Onlarca defa yenilgiye uğramalarına rağmen koltuklarında yüzleri kızarmadan oturabilmektedirler. Türkiye Değişim Hareketi'nde iki genel seçimde tek başına iktidara gelemeyen genel başkan, genel başkanlıktan istifa eder" görüşünü dile getirdi.

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Son Dakika Dünya Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti - Son Dakika Dünya

BBC

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