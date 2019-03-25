Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İdai Kasırgası Mağdurlarına Yardım

Türkiye'den İdai Kasırgası Mağdurlarına Yardım

11 dakika önce

Türkiye'den yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Güneydoğu Afrika ülkelerinde yardıma muhtaç 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Türkiye'den İdai Kasırgası Mağdurlarına Yardım, System.String[]
Türkiye'den yardım kuruluşları, İdai Kasırgası'nın vurduğu Güneydoğu Afrika ülkelerinde yardıma muhtaç 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Güneydoğu Afrika'nın üç ülkesi Malavi, Mozambik ve Zimbabve'yi etkileyen İdai Kasırgası bir hafta önce meydana geldi. 3 bin kilometrekare alanda kasırgadan 2 milyondan fazla kişi etkilendi. Kasırganın vurduğu ülkelerde kolera ve sıtma hastalıklarında artış gözleniyor. Mozambik'te 446, Malavi'de 56, Zimbamve'de ise yaklaşık 250 kişi hayatını kaybetti.

Türk sivil toplum kuruluşları da bölgedeki krizi hafifletebilmek ve mağdurların yanında olabilmek amacıyla acil yardım kampanyası başlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı, felaketten etkilenen 8 bin 500 kişiye insani yardım malzemesi ulaştırdı. İnsani yardımlar kapsamında mağdurlara; pirinç, sabun, şeker, makarna, tuz, bisküvi, yağ, fasulye ve kova dağıtıldı. Yardımlar; Mozambik'in Buzi ve Sofala bölgesi ile Malavi'nin Mulanje bölgesinde dağıtıldı.

Bölge şartlarından dolayı ulaşımda sıkıntılar çeken yardım ekipleri, bazı bölgelere ulaşabilmek için 2 saatlik tekne yolculukları yapmak zorunda kalıyor. - MAPUTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:53 Kaynak: İHA

Malavi, Afrika, Türkiye, Güncel
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