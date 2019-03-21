Son Dakika Haberleri: Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatına Acil Toplantı Çağrısı

Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatına Acil Toplantı Çağrısı

37 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatına Acil Toplantı Çağrısı, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek.

Türkiye, İİT zirve dönem başkanı olarak Yeni Zelanda'da 15 Mart tarihinde iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısı başta olmak üzere artan İslam karşıtlığı ile ırkçı ve yabancı düşmanı şiddet eylemlerini ele almak üzere acil bir toplantı yapılması çağrısında bulundu. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında 22 Mart tarihinde İstanbul'da İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlenecek. Sözkonusu toplantıya BM, AB ve AGİT gibi uluslararası kuruluşlardan temsilciler de davet edildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:22 Kaynak: İHA

Türkiye, Politika
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