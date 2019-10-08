Türkiye, İtalya'nın teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik vermesini kınadı
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Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde teröristbaşı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesini bir açıklama yayınlayarak kınadı. Açıklamada "AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak, İtalya'nın Berceto Belediye Meclisince PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmesine tepki gösterdi.
"HİÇBİR MEŞRULAŞTIRMA GİRİŞİMİ KABUL EDİLEMEZ"
Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, "İtalya'nın Emilia Romagna Bölgesi'nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisince 5 Ekim'de terörist başı Abdullah Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. 40 bini aşkın masum insanı hunharca katletmiş ve AB terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın elebaşını meşrulaştırmaya yönelik hiçbir girişim kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.
İTALYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Açıklamada, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak, konuya ilişkin tepkinin dile getirildiği de belirtildi.
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