Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2) - Son Dakika

Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2)

YARDIM MALZEMELERİ BAŞKENT KARAKAS'A ULAŞTIRILDITürkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı.

YARDIM MALZEMELERİ BAŞKENT KARAKAS'A ULAŞTIRILDI

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı. Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurdu.

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Koca Yusuf, Venezuela, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 05:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2) - Son Dakika

Son Dakika

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23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi! İstanbul'da 4 yaş ve altında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz oldu
20:14
Eski Chelsea'li Essien Azerbaycan'a destek verdi: Şehitler ölmez vatan bölünmez
19:45
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
19:17
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
19:07
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
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