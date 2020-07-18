Türkiye'den Venezuela'ya tıbbi malzeme yardımı (2) - Son Dakika

YARDIM MALZEMELERİ BAŞKENT KARAKAS'A ULAŞTIRILDI

Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadele eden Venezuela'ya 16 Temmuz'da gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan askeri kargo uçağı 'Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı. Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçağı Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Sağlık Bakanı Carlos Alvarado ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu karşıladı. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurdu.