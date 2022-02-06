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Türkiye'den yola çıkan "İyilik Treni" Aşkabat'tan geçti - Son Dakika

Türkiye'den yola çıkan "İyilik Treni" Aşkabat'tan geçti

06.02.2022 16:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni", Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 11 yardım kuruluşunun Afganistan halkı için topladığı 750 ton insani yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni", Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tan geçti.

Türkiye'den hareket eden İyilik Treni, İran'dan sonra Türkmenistan topraklarında yol almaya başladı.

Aşkabat istasyonundan geçen yardım trenini Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral karşıladı.

Trenin istasyondan geçiş görüntüsünü sosyal medyada paylaşan Oral, "Üç ayrı lokomotife bağlanan 46 vagonun ilk bölümü Aşkabat'tan geçerek ata vatanımız Türkmenistan'daki yolculuğuna devam etti. Yolu açık olsun iyilik yolunda hep birlikteyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye, İran, Türkmenistan topraklarından geçerek Afganistan'a ulaşacak "İyilik Treni", 4 bin 168 kilometre yol kat edecek.

Türkiye'den yola çıkan İyilik Treni Aşkabat'tan geçti
Türkiye'den yola çıkan İyilik Treni Aşkabat'tan geçti
Türkiye'den yola çıkan İyilik Treni Aşkabat'tan geçti

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Türkmenistan, Afganistan, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'den yola çıkan 'İyilik Treni' Aşkabat'tan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'den yola çıkan "İyilik Treni" Aşkabat'tan geçti - Son Dakika
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