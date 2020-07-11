Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden "Ayasofya Camisi" açıklaması - Son Dakika

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden "Ayasofya Camisi" açıklaması

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul'un fethinin 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandığını belirterek, "567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem, İstanbul'un fethinin 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandığını belirterek, "567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği bir karardır." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu

Dernekten yapılan açıklamada Ayasofya'nın ibadete açılması kararını değerlendiren Erdem, verilen kararla Türkiye'nin büyük bir utançtan kurtularak tarihi sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti.

Erdem, Fatih Sultan Mehmet'in 1 Haziran 1453 tarihli vakfiyesinden şunları aktardı:

" 'Kim bu Ayasofya'yı camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse Allah'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun. Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allah'ın azabı onlaradır. Allah işitendir, bilendir.' Ülke olarak omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk işte bu kadar ağırdı. Şükürler olsun ki artık şimdi bir kuş kadar hafifiz. İstanbul'un fethi 567 yıllık bir gecikmeyle şimdi tamamlandı. 567 yıllık gecikmiş hak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın inançlı ve vakur duruşu sayesinde gerçek sahiplerine verilmiştir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığının tescillendiği bir karardır."

Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı çıkanların tarihini ve geçmişini bilmediğine işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Ayasofya bizim kılıç hakkımızdır. Millet olarak hakkımız, o kutsal mekanı inşa edenlerden daha az değildir. Zira Ayasofya bugün tüm depremlere, afetlere, yangınlara karşı gelerek hala ayaktaysa Türk milletinin onu en güçlü şekilde sahiplenmesi sayesindedir. Bizim için vatan, bayrak, devlet, dil, din, kültür ne ise Ayasofya da o değerdedir. Bizi biz yapan değerlere sahip çıktığımız oranda ayakta kalabiliriz. O yüzden de Ayasofya'nın hala müze olarak kalmasını isteyenlerin amacı tamamen ideolojiktir. Bu görüş asla kabul edilemez."

Ayasofya'yı sadece bir ibadethane olarak görmenin o kutsal mekanın değerini hafiflettiğini ifade eden Erdem, "Ayasofya bir semboldür, yaşam biçimidir, bağımsızlıktır, özgürlüktür, inançtır, kültürdür, özlemdir, umuttur. Ayasofya özgürlük ve istikbal için tarih boyunca döktüğümüz kandır, göz yaşıdır. Ayasofya diriliştir, var olmaktır. Bu inançla kararın altında imzası bulunan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Edebiyat, Ayasofya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden 'Ayasofya Camisi' açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

23:53 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi? 22:56 LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu 22:56 Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan 21:48 Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor 21:08 Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı 20:57 Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek? 20:32 Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi 19:30 Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi 19:18 2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı 18:45 Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 18:25 Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 15:57 Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu 15:37 Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yanıt verdi: Ayasofya Camii'nin ismi değişecek mi?
23:53
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
22:56
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
22:56
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
21:48
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
21:08
Kalın'dan UNESCO'ya sert yanıt: Ayasofya cami olunca neden 'dünya mirası' statüsünü kaybedecek?
20:57
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
19:30
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
19:18
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
18:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 04:05:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinden "Ayasofya Camisi" açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]