Türkiye Diyanet Vakfı Kırgızistan'da yaklaşık 1700 hisse kurban eti dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Kırgızistan'da bu yıl "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" sloganıyla düzenlediği organizasyon kapsamında, yaklaşık 1700 hisse kurban eti dağıtıldı.

Kurban Bayramı dolayısıyla TDV görevlilerin gözetiminde, Kırgızistan'ın Çuy Bölgesi'nde yapılan kesimlerin ardından etler paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bağışçıların kurban eti dağıtımı, Türkiye'nin kurduğu Merkez İmam Serahsi Camisi avlusunda, Ahıska Türkleri'nin yoğun yaşadığı köylerde ve ülkenin tüm yedi bölgesinde gerçekleştirildi.

TDV, kurban etini halkına dağıtan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye halkına ve Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Türk Büyükelçisi ev ev gezerek kurban eti dağıttı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın katılımıyla Bişkek'in banliyösünde yapılan kurban eti dağıtımında çocuklara top, satranç ve balon hediye edildi.

Doğan, TDV görevlileri ile ev ev gezdi ve çok sayıda ihtiyaç sahibine ulaştırılan kurban etleri ile yüzlerinin gülmesine vesile oldu.

Kurban eti yardımını alan Kukul Jayçiyeva, Büyükelçiye teşekkür ederek, "Biz iki kardeş halklarıyız. Bize gösterdiğiniz saygıyı Allah da size göstersin. Kırgızlar ile Türkler, daima kardeş ve öz olalım." ifadelerini kullandı.

Çocuklara yakın ilgi gösteren Doğan, çocuklarla top oynadı.

"Kırgızistan'da kurban bayramını neşe ve huzur içinde kutladık"

Büyükelçi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu sene Kurban Bayramı'nı vatandaşlarımızla ve Kırgız kardeşlerimizle neşe ve huzur içinde kutladık." dedi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Merkez İmam Serahsi Camisi'nde Kırgız kardeşleriyle bayram namazını eda ettiklerini, ardından kurban kesimine geçtiklerini anlatan Doğan, "Bayramın üçüncü gününde kardeşlerimizle birlikte oturduk ve bayram yemeği yedik." diye konuştu.

Türk ve Kırgız halkların bayramını kutlayan Doğan, "Kırgızistan'da kardeşlerimizle yan yana olmak çok huzur ve mutluluk verici. Türkiye Cumhuriyeti için de mutluluk verici." dedi.

"Bu yıl rekor seviyede kurban kestik"

Türkiye'nin Bişkek Din Hizmetleri Müşaviri Mürsel Öztürk, Kırgızistan'da TDV olarak, bu yıl rekor seviyede kurban kestiklerini belirterek, "Bu yıl yaklaşık 1700 hisse kurban kestik ve ülkenin tüm yedi bölgesinde dağıtımı yaptık." dedi.

Öztürk, Kırgızistan'da yaklaşık 10 bin kişiye kurban eti ulaştırdıklarını bilgisini paylaşarak, şöyle konuştu:

"Sayın Büyükelçimiz, her kademede bizimle beraber oldu, bayram namazında, kesimhanede ve kurban dağıtımında. Çok güzel bayram geçti. Bayram, bayrama döndü diyebiliriz. Diyanet Başkanımıza olmak üzere ve Diyanet Vakfımıza çok teşekkür ediyorum. Orta Asya'da tüm milletlerin yaşadığı Kırgızistan'da hiçbir ayrım yapmaksızın kurban vesilesiyle hepsiyle kucaklaştık. Bu bizim kardeşliğimizin pekişmesi ve kuvvetlenme vesilesidir."