Türkiye dünya sıralamasında 194 gözlem ve 289 kuş türü ile 31'inci sırada yer aldı - Son Dakika

Türkiye dünya sıralamasında 194 gözlem ve 289 kuş türü ile 31'inci sırada yer aldı

Burdur, 144 kuş türü ile Türkiye Genelinde Samsun ve Kayseri'nin ardından 3'üncü oldu.

ANTALYA - Her yıl Mayıs ayının ikinci hafta sonu kutlanan ve bu yılki teması "Bir kuş gibi şarkı söyle, uç ve yüksel" olan Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nde yapılan gözlemlerde Türkiye, dünya sıralamasında 194 gözlem ve 289 kuş türü ile 31'inci sırada yer aldı

Dünyanın en büyük kuş gözlem ağı olan ebird.org Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nü Big Day (Büyük gün) ismi ile tüm gözlemcilerin katılabileceği büyük bir etkinlikle kutluyor. Tüm dünyada kuş gözlemcileri 8 Mayıs 2021 günü pandemi şartları altında, Türkiye'de ise tam kapanma döneminde çevrelerindeki kuşları gözlemleyip kayıtlarını ebird.org adresine yükleyerek katkıda bulundular.

Bu yıl Dünya genelinde 191 ülkede 133 bin 71 gözlemde 7 bin 232 kuş türü gözlemlendi. Türkiye dünya sıralamasında 194 gözlem ve 289 kuş türü ile 31. sırada yer aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü de bu gün kapsamında kuş gözlem etkinliğine katıldı. Şube Müdürü Tamer Yılmaz ve Kuş gözlemcisi Mustafa Erturhan'ın 16 saat süren Burdur Geneli kuş gözleminde 144 kuş türü gözlemlenerek Türkiye Genelinde Samsun ve Kayseri illerinin ardından 3'üncü oldu. Bu aynı zamanda Burdur için bir günde gözlemlenen en fazla kuş türü sayısı oldu.

İlk 10 il ise Samsun, Kayseri, Burdur, Denizli, Kars, Ankara, Iğdır, Aydın, Antalya ve İstanbul olarak kayıtlara geçti. Tam kapanma döneminde kısıtlı alanlarda yapılan gözlemlerde bu sayıya ulaşılması kuşlara ve doğaya ilginin arttığını gösterdiği bildirildi.

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