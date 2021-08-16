Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'dan, Vali Doğan'a ziyaret - Son Dakika

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, "Meryem Ana Yortusu" ve "Üzüm Bayramı" etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Maşalyan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Doğan, Maşalyan ve beraberindekileri binlerce yıllık geçmişi olan, 13 medeniyet ve 3 semavi dine ev sahipliği yapan, kardeşliğin şehri Hatay'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Maşalyan da zengin bir kültür birikimine sahip Hatay'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, misafirperverliğinden dolayı Vali Doğan'a teşekkür etti.