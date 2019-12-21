Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na doğru

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 23-27 Aralık'ta Erzurum'da düzenlenecek Palandöken Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasına ilişkin,"Şampiyona aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımın çekirdeğini, oluşumunu sağlayacak." dedi.

Eyüp Gözgeç, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, daha önceki şampiyonaların 500-700 sporcunun katılımıyla yapıldığını anımsattı.

Boksta seyir zevkinin artırılması ve sporun kalitesinin öne çıkarılması için yaptıkları program çerçevesinde Türkiye'yi 27'şer ilden oluşan 3 bölgeye ayırdıklarını ifade eden Gözgeç, "Bölgelerdeki şampiyonaların ardından kilolarında başarılı olanlar gruplara katılma hakkı kazanıyor. Gruplarda ilk 4'e girme hakkını kazananlar da Türkiye şampiyonasına girme hakkı elde ediyorlar. Yani buraya gelen sporcularımızın hepsi iki veya üç aşamadan geçmiş, kendi sıkletlerinde en iyilerin katıldığı bir şampiyona olacak." dedi.

Gözgeç, şampiyonanın seyir zevki ve kalitesi yüksek olacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi önemli iki sınavımız var. Bunlardan biri mart ayında Londra'da yapılacak kıta elemeleri. Ardından mayıs ayında Paris'teki dünya elemeleri de bizim hangi sporcular ile katılacağımızı belirleyecek olan kota müsabakaları. Erzurum'da yapılacak şampiyona aynı zamanda 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacak takımın çekirdeğini, oluşumunu sağlayacak."

Vali Okay Memiş de organizasyona 350 sporcu ve 40 hakemin de aralarında bulunduğu 600 kişilik kafile katılacağını belirterek, "Şehre değer katan önemli bir organizasyonu yapacağız. Bu kafileyi 23-27 Aralık tarihlerinde misafir edeceğiz. Hepsi bizim kardeşlerimiz, eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Boks Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek organizasyon için kentte tüm hazırlıklar tamamlandı.

Palandöken ilçesindeki 2 Binlik Buz Pateni Salonu'nda düzenlenecek müsabakalar öncesi buzla kaplı zemin eritilerek ringler kuruldu.