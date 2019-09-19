Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi
Son Dakika Spor Haber

Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi

29 dakika önce

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi, System.String[]

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) dünya sıralamasında iki basamak yükseldi.

İspanya'nın şampiyon tamamladığı 2019 Dünya Kupası'nın bitmesiyle FIBA, dünya sıralamasını güncelledi.

İki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15. oldu.

Listenin zirvesinde bulunan ABD 786,4 puanla yerini korurken 731,5 puanlı İspanya 2. sırada kaldı.

Avustralya, 8 sıra birden atlayarak 673,6 puanla dünya sıralamasında 3'üncülüğe çıktı.

Öte yandan, FIBA sıralamasına göre 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ile Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan Hırvatistan ile Slovenya oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar cinsi zorunlu ve serbest hesaplara ödenecek faiz indirildi Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:18:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIBA sıralamasında 2 basamak yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]