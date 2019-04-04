Türkiye, FIFA Dünya Sıralamasında 2 Basamak Yükseldi
1 saat önce
İSTANBUL / DHAFIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre 1457 puana sahip A Milli Futbol Takımımız, iki basamak yükselerek 39'uncu sırada yer aldı.
İSTANBUL/ DHA
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre 1457 puana sahip A Milli Futbol
Takımımız, iki basamak yükselerek 39'uncu sırada yer aldı. Belçika
'nın liderliğini sürdürdüğü listede, Türkiye
'nin elemelerdeki rakiplerinden son Dünya Kupası şampiyonu Fransa
, ikinci sırada kalmaya devam etti.
Türkiye'nin elemelerde bulunduğu H Grubu'ndaki diğer ülkelerden İzlanda
40'ıncı, Arnavutluk
62'nci, Andorra
134'üncü, Moldova
ise 171'inci sırada yer aldı. Bir sonraki dünya sıralaması 14 Haziran'da duyurulacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
Sıra - Takım - Puan - Değişim
1 - Belçika 1737 -
2 - Fransa 1734 -
3 - Brezilya
1676 -
4 - İngiltere
1647 +1
5 - Hırvatistan
1621 -1
6 - Uruguay
1613 +1
7 - Portekiz
1607 -1
8 - İsviçre
1604 -
9 - İspanya
1601 -
10 - Danimarka
1586 -
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:24 Kaynak: DHA
TCDD'ye KPSS Şartı Aranmaksızın 356 Personel Alınacak
Fenerbahçe'de 4 İsmin Çöküşü!
ABD'nin Türkiye'yi Tehdit Etmesine Rusya'dan Sert Yanıt: Baskı İçin Her Türlü Yöntemi Kullanıyorlar
Arda Turan'ı Kızdıran Soru: Ben Terörist miyim!