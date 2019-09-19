Son Dakika Haberleri: Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi
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Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi

1 saat önce

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü.

Türkiye, FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi, System.String[]

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.


2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynadığı Andorra ve Moldova maçlarını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 puanla 36'ncılığa yerleşti.


Kosova ise 119. basamağa tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı.


Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim'de açıklanacak.


Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:


Sıra Takım Puan Değişim


1 Belçika 1752 -


2 Fransa 1725 1


3 Brezilya 1719 -1


4 İngiltere 1662 -


5 Portekiz 1643 1


6 Uruguay 1639 -1


7 İspanya 1631 2


8 Hırvatistan 1625 -1


9 Kolombiya 1622 -1


10 Arjantin 1614 -

Brezilya, Belçika, Avrupa, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:40 
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