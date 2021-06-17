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Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları - Son Dakika

Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları

17.06.2021 11:23
Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları, System.String[]

BBC Sports: Galler'in yıldızları parladıThe Guardian: Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdıDaily Mail: Gareth Bale'in büyülü performansıyla Ramsey ve Roberts'ın golleri galibiyeti getirdiThe Sun: Ejderhalar, Bakü'de binlerce Türk taraftarıyla evinde gibi oynayan Türkiye'ye karşı...

BBC Sports: Galler'in yıldızları parladı

The Guardian: Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdı

Daily Mail: Gareth Bale'in büyülü performansıyla Ramsey ve Roberts'ın golleri galibiyeti getirdiThe Sun: Ejderhalar, Bakü'de binlerce Türk taraftarıyla evinde gibi oynayan Türkiye'ye karşı galibiyete uzandıIndependent: Galler, kaptan Bale'in penaltı kaçırmasına rağmen Türkiye karşısında 2-0 kazandı Bild: Süperstar BaleStern: İki asist ve eksik bir penaltı. Türkiye'ye karşı oynanan oyunda, Galli süperstar Gareth Bale'de deha ve delilik bir kez daha birbirine yakındıİSTANBUL, - A Milli Takım'ın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Galler'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşma dış basında geniş yer buldu. Gareth Bale'in performansına dikkat çekilen yorumlarda, yıldız futbolcunun etkili oyunuyla Galler'in Bakü'de evinde gibi oynayan Türkiye'yi mağlup ettiği kaydedildi.EURO 2020'de Türkiye'nin A Grubu'ndaki ikinci maçında dün akşam Galler'e 2-0 mağlup olduğu maça, dış basında geniş yer verildi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Galler kaptanı Gareth Bale'den övgüyle bahsedilirken, Ada basınında BBC Sports, "Galler'in yıldızları parladı" başlığıyla verdiği haberde, "30 bini aşkın Türkiye'yi destekleyen taraftar, maçın bitiş düdüğünün ardından suskunluğa bürünürken, Gallerli futbolcuların sevinç çığlıkları duyuldu. Galler'in yıldızları Gareth Bale ve Aaron Ramsey, bir kez daha parladı" ifadelerini kullandı.Haberde ayrıca Ramsey'in şu sözlerine de yer verildi: "İkinci yarıda harika bir karakter sergiledik ve galibiyeti sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi kendimize harika bir fırsat verdik, önümüzde önemli bir maç daha var, şu anda iyi bir pozisyondayız."The Guardian'da ise, "Kaptan Bale, Galler'i zafere taşıdı" başlığı altında, "Bale penaltıyı kaçırdı ancak Ramsey ve Roberts'ın golleriyle Galler 3 puanı aldı" denildi; Galler Teknik Direktörü Rob Page'in, yıldız oyuncu Bale için "Onun iki asisti olmasaydı bu oyunu kazanamazdık" sözleri kullanıldı.Daily Mail de, "Gareth Bale'in büyülü performansıyla Ramsey ve Roberts'ın golleri galibiyeti getirdi" değerlendirmesini yaptı, Galler'in 3'üncü olduğu EURO 2016'ya atıfta bulunarak, şunu kaydetti: "Galler, devre arasından sonra 2016 ruhunu yeniden keşfetti."Independent, "Galler, kaptan Bale'in penaltı kaçırmasına rağmen Türkiye karşısında 2-0 kazandı" diye maçı okurlarına duyururken, The Sun ise "Bale'in şok edici penaltı kaçırmasına rağmen Ramsey ve Roberts ikilisi golleriyle ejderhalara 3 puanı kaptı, Ejderhalar, Bakü'de binlerce Türk taraftarıyla evinde gibi oynayan Türkiye'ye karşı galibiyete uzandı" yorumunu yaptı.Alman basınında ise Bild, "Süperstar Bale", Stern de, "İki asist ve eksik bir penaltı. Türkiye'ye karşı oynanan oyunda, Galli süperstar Gareth Bale'de deha ve delilik bir kez daha birbirine yakındı" ifadeleriyle yine Galler'in kaptanını öne çıkardı.

Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları

Gareth Bale, Türkiye, Galler, Bakü, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Türkiye-Galler maçının dış basındaki yansımaları - Son Dakika Spor


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